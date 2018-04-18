Остановка по требованию будет в театре имени Щепкина. Предыдущее заявленное место концерта - легкоатлетический манеж СумГУ подождет хорового пения песни «Я танцевала» до следующего тура певицы. Изменилось и время выступления: артистка появится перед зрителями в 20:00. Тем же, кто купил билет в манеж, нужно воспользоваться несложной инструкцией:
Продажа оставшихся билетов по ссылке - https://bit.ly/2M1WVMX.®
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