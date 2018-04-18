Концерт Натальи Могилевской переносится в театр им. М.С. Щепкина 12 июня Сумы сольются в едином танцевальном порыве с Наталией Могилевской, которая завелась и требует не только звать ее по имени, но и остановить.

Остановка по требованию будет в театре имени Щепкина. Предыдущее заявленное место концерта - легкоатлетический манеж СумГУ подождет хорового пения песни «Я танцевала» до следующего тура певицы. Изменилось и время выступления: артистка появится перед зрителями в 20:00. Тем же, кто купил билет в манеж, нужно воспользоваться несложной инструкцией: Воткнуть в мобильный наушники и под песню "Я танцевала" отправиться в кассу ивент-агентства «Арт-Хвиля» в театре им. Щепкина (обмен происходит только в этой кассе). Назвать кассиру свои места и получить новые билеты. Все вопросы по возврату билетов вы можете уточнить по телефону - 050 100 0095. Продажа оставшихся билетов по ссылке - https://bit.ly/2M1WVMX.®