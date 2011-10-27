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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах открывается фестиваль «Bach-fest» (программа)

14 октября в Сумах состоится открытие фестиваля Bach-fest 2018.

В этом году зрители увидят и услышат не только уже знакомых по прошлым фестивалям исполнителей, но и музыкантов, которые ранее не участвовали в фестивале Bach-fest. В течение трех недель состоится семь концертов, пишет медиа-портал АТС creativpodiya.com.

Программа фестиваля Bach-fest 2018:

14 октября - филармония (Благотворительный концерт)

Начало: 18.00

Марек Топоровский (Варшава) - клавесин, орган, фортепиано

Окончил Варшавскую академию музыки (орган, класс проф. И. Серафина; клавесин, класс проф. Л. Кендрацкого). Совершенствовался на мастер-классах под рук. Алины Зильберайх, Боба ван Асперена (клавесин) и Даниэля Рота (орган), Юлиана Гембальского (органная импровизация). Получил I приз Страсбургской консерватории по органу и клавесину и приз за дипломный концерт в Hochschule fur Musik Saar. Лауреат Национального конкурса органистов (Жешув, II премия, 1981), Национального конкурса клавесинистов им. В. Ландовской (Краков, I премия, 1985). Преподаватель Катовицкой академии музыки. Основатель ведущих коллективов барочной музыки: ансамбля «Concerto Polacco» и хора «Sine Nomine».

В программе концерта: Ж.Дюфли, А.Форкер, И.С.Бах, Я.Дусик, Ж.Ф.Рамо, Ф.Куперен, И.С.Бах.

15 октября - филармония (Благотворительный концерт)

Начало: 18.00

Камерный ансамбль «Pracht- Ensemble»

Андрей Прахт - клавесин

Елена Рихтер - сопрано

Ирина Лукьянчук - мандолина

Анна Лукацкий - флейта

Дмитрий Земский - лютня

Владимир Босенко - контрабас

«Pracht-Ensemble» основан в 2014 году. Ансамбль специализируется на выполнении старинной музыки на аутентичных музыкальных инструментах. Члены коллектива являются лауреатами многих конкурсов и участниками международных фестивалей. «Pracht-Ensemble» уделяет внимание поиску забытых шедевров, а также исполнению музыки современных композиторов.

Андрей Прахт и Елена Рихтер - члены Одесского областного национально-культурного общества немцев «Видергебурт». Благодаря обществу и фонду «Авангард» коллектив готовит новые проекты, целью которых является популяризация идей гуманизма крупных немецких композиторов. «Pracht-Ensemble» частый гость в учебно-образовательных учреждениях, поскольку приоритетным направлением его работы является просвещение и культурное воспитание молодежи.

Концерт проходит при поддержке Совета немцев Украины.

В программе концерта: Ж.Ф.Рамо, К.Арригони, Г.Перселл, Дж.Каччини, Дж.Доуленд, Д.Скарлатти, В.Бирдемандер, Т.Бедетти, Г.Ф.Гендель.

20 октября - католический храм

Начало: 18.00

Кирилл Стеценко (Киев) - скрипка

Родился в 1953 году во Львове. Окончил Киевскую ССМШ им. Лысенко (1971) и Киевскую Консерваторы им. П.И.Чайковского (1997). Лауреат Всеукраинского конкурса скрипачей им. Лысенко (1974, I премия) и лауреат Всесоюзного конкурса скрипачей (1977). Учился под руководством Б. Которовича, Л. Когана и В. Климова. Окончил ассистентуру Московской государственной консерватории. Как композитор учился во Львовской консерватории.

В 1977-98 гг. работал солистом Ровенской областной филармонии. Дал более трех тысяч сольных концертов в Украине, России, Беларуси, США, Канаде, Бельгии, Австрии, Португалии, Венгрии, Казахстане, Киргизии, Туркмении и Узбекистане. Заслуженный артист Украины. Автор произведений для скрипки и фортепиано, ряда инструментальных пьес, песен, музыки к телепрограммам и кинофильмов.

Инициатор и один из организаторов I Всеукраинского фестиваля «Червона Рута» (1989).

В 2005 г. разработал концептуальную программу «Стратегии украинской культуры. Философия и менеджмент самореализации нации».

Глава комиссии интеграции культурных стратегий в Национальном совете по вопросам культуры и духовности при президенте Украины, советник министра культуры Украины.

В программе концерта: И.С.Бах.

23 октября - зал филармонии (Благотворительный концерт)

Начало: 18.00

Дмитрий Онищенко (Украина-Росия) – фортепиано.

В 2000 г. окончил Львовскую ССМШ им. С. Крушельницкой по трем специальностям: фортепиано (класс А. Гереги), кларнет и композиция. В 2005 г. окончил Львовскую музыкальную академию им. Н. Лысенко (класс доцента Н. Грамотеевой). В 2006 г. окончил Московскую консерваторию им. П. Чайковского (класс доц. Ю. Лисиченко и проф. Л. Наумова). С 2003 по 2004 г. - студент Королевского колледжа музыки в Манчестере, (педагоги Норма Фишер, Александр Мельников).

Награды на конкурсах: 1997 - II Международный конкурс юных пианистов им. И. Цветаевой (Минск, Беларусь, I премия); 2000 - V Международный конкурс юных пианистов Владимира Крайнева (Харьков, Украина), I премия; 2001 - IV Международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица (Киев, Украина, I премия); 2002 - XII Международный конкурс им. П. Чайковского (Москва, V премия), приз молодого лауреата; 2004 - III Международный конкурс молодых музыкантов (Энсхеде, Нидерланды, I премия), специальный приз публики; 2005 - X Международная фортепианная академия (Хамамацу, Япония, конкурс в рамках Академии, II премия); 2007 - лауреат конкурса «Viаnnа dа Моtlа» (Лиссабон, Португалия); лауреат конкурса им. Н. Лысенко (Киев). Активно концертирует, выступает в городах Украины, России, Беларуси, Чехии, Турции, Великобритании, США, Франции. Выступал с дирижерами Украины, России, Франции, Японии.

Участник международных фестивалей.

В программе концерта: И.С.Бах.

28 октября - зал филармонии

Начало: 18.00

Иван Евтушенко (Чернигов) - лютня, гитара

Окончил магистратуру и аспирантуру Харьковского государственного университета искусств (гитара, класс проф. В. Доценко).

Лауреат многих конкурсов: Международного конкурса «срібний дзвін» (2001, Ужгород, III премия); Всеукраинского конкурса гитаристов им. В.Петренко (2003, Киев, II премия); Международного конкурса гитаристов им. М. Соколовского (2006, Киев, II премия; 2008, Киев, II премия).

С 2005 года осваивает барокко лютню, изготовленную по чертежам XVII в., а с 2012 года играет на ренессансной лютне. Участник фестивалей «Рахманинов и украинская культура», «Харьковские ассамблеи» (Харьков) и «Старинная музыка в древнем городе» (Чернигов).

Сотрудничает с гитаристами: Денисом Панченко, Борисом Бельским, Александром Лантратов; вокалисткой Анной Дмитрук, контрабасистом Василием Зацепиным. Играет в различных ансамблях, в 2010 году вместе с Ольгой Барановой (мандолина), Анной Дарманского (блок флейта) и Олегом Николаенко (ударные) основал ансамбль старинной музыки «Sondeo Gabilen».

Преподаватель Черниговской областной школы искусств. Гастролирует в Украине.

В программе концерта: Е.Г.Барон, С.Вайс, И.С.Бах, Н.Коста, Х.Морель, А.К.Жобим, Дж.Маерс, Е.Вилла-Лобос, А.Пьяццола, П.Гордиенко, Х.Турина, Х.М.Гальярдо дель Рей.

2 ноября - зал филармонии

Начало: 18.00

Божена Корчинский (Львов) - свирель

Окончила ЛНМА им. Н. Лысенко (свирель, доцент М. Корчинский) и аспирантуру НМАУ (класс профессора Кудряшова). Лауреат Международного конкурса исполнителей на народных инструментах им. Г Хоткевича (Харьков, I премия, 1998).

С 2006 г. преподает в ЛНМА, имеет научные труды. Стипендиат программы «Gaude Polonia» 2014, руководитель М. Топоровская).

Бернхард Гофштьоттер (Австрия) - барочная гитара

Перед тем, как посвятить себя барочной гитаре и лютне, изучал скрипку у Греты Бидерман, получил награду на конкурсе «Молодежь музицирует» (Австрия). Наряду с юридическими науками, Б. Гофштьоттер изучал в различных университетах (Вена, Осло, Левен, Санкт-Галлен), параллельно продолжал музыкальное образование у Лючиано Контини в Консерватории Арриго Педролло (г. Виченца, Италия) и Консерватории Вены. В 2001 г. закончил Гаагскую Королевскую консерваторию (лютня, класс проф. Тойохико Сато). Совершенствовался в Музыкальной академии (Кельн, класс проф. К. Юнгтенеля), в Страсбургской консерватории (класс проф. Я. Иммамуры). Участник мастер-классов под рук. Г. Смита, Р. Лислеванда, Е. Маскарди. Концертирует в странах Европы, а также в Армении и в Японии.

В программе концерта: Я. Ван Эйк, Л.Ронкалли, Б.Гофштьоттер, Д.Ортис.

4 ноября - зал филармонии (Благотворительный концерт)

Начало: 18.00

Елена Еременко (Польша) - никельхарпа

В 2004 г. закончила J1HMA (скрипка, класс Н. Пославской). Стипендиат «Visby Program» Шведского Института в Mailings Folkhogskolan (2008, класс народного шведского скрипача Калле Апьмлофа). Стипендиат программы «Gaude Polonia» (2012, руководитель проф. Мария Помяновская).Член Международного союза никельхарпистов, проводит мастер-классы игры на никельхарпе в Германии. Концертирует в Польше, Швеции, Швейцарии, Словении, Чехии, Словакии, Германии, Франции, Италии, Канаде, Финляндии, Иране, Узбекистане, России, Беларуси, Сербии, Хорватии.

С 2014 года сотрудничает с ансамблем старинной музыки «Orkiestra Czasow Zarazy», с которыми записала два альбома: «Telemann's Poland» (2014) и «Stil Polonaise» (2018).

Анна Иванюшенко (Львов) - клавесин

Окончила ЛНМА им. Н. Лысенко (класс преп. А. качевые) и ассистентуру-стажировку (класс проф. М. Крушельницкой). Стажировалась у С. Шабаптиной, В. Барткевич, М. Топоровской. Старший преподаватель кафедры специалист, фортепиано и руководитель оркестра барочной капеллы ЛНМА. Участница фестивалей: «Виртуозы», «Контрасты», «Фестиваль древней музыки во Львове», Фестиваль старинной музыки в Старом Сонче (Польша), «Bach-fest», «Бах-Марафон», «Музыка во Дворце Потоцких» и др. Сотрудничает с ансамблями «The Pocket Symphony» (Москва-Петербург), «Acapella Leopolis» (Львов) и др.

В программе концерта: Дж.Фонтана, Д.Скарлатти, Дж.Пандольфи, И.С.Бах, Г.Ф.Телеман.

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