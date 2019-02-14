У Сумах стартує Бах-фест

Музиканти з Німеччини, Швейцарії, Польщі та України відіграють серію концертів з 11 жовтня до 13 листопада.
Всі концерти відіграють в залі обласної філармонії о 18:00
11 жовтня, п'ятниця
Музиканти з Бремена (Німеччина)
Вероніка Вінтер: сопрано
Германн Макс: клавісин, орган
Камерний ансабль Bremer Barock
В програмі — композиції Г. Персела, К. Монтеверді, Г. Шютца, Дж. Пінеля та інші.
15 жовтня, вівторок
На сцені — одеські музиканти
Юлія Тимакова: сопрано
Вероніка Струк: орган
В програмі — композиції Й. С. Баха, Ф. Мельденсона, М. Регера та ін.
19 жовтня, субота
Музика з Кракова (Польща)
Даніель Прайзнер: орган
Томаш Слюсарчик: труба
В програмі — композиції М. Каццаті, Я. Подбєльский, Г. Ф. Гендель та ін.
25 жовтня, п’ятниця
Вечір Баха
Квартет клавесинів Сembalo Quartet (Київ)
Камерний ансамбль BAROCCO plus
В програмі — виключно композиції Й. С. Баха.
9 листопада, субота
Концерт українських музикантів
Кирило Стеценко: скрипка
Андрій Прахт: клавесин
Назарій Стець: контрабас
В програмі — композиції Й. Вальтера, Г. Ф. Телемаха, Й. С. Баха
13 листопада, середа
Завершальний концерт
Роман Меліш: контр-тенор
м. Базель (Швейцарія)
Наталія Хмілевська: сопрано
Камерний ансамбль Baroque Consort
В програмі — композиції Г. Персела, К. Монтеверді, Г.Ф. Генделя
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