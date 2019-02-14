Досуг

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:09270

У Сумах стартує Бах-фест

В Сумах відбудеться фестиваль музики епохи барокo Bach-fest’19.

Музиканти з Німеччини, Швейцарії, Польщі та України відіграють серію концертів з 11 жовтня до 13 листопада.

Програма Bach-Fest’19

Всі концерти відіграють в залі обласної філармонії о 18:00

11 жовтня, п'ятниця
Музиканти з Бремена (Німеччина)

Вероніка Вінтер: сопрано
Германн Макс:  клавісин, орган
Камерний ансабль Bremer Barock

В програмі — композиції Г. Персела, К. Монтеверді, Г. Шютца, Дж. Пінеля та інші. 

15 жовтня, вівторок
На сцені — одеські музиканти

Юлія Тимакова: сопрано
Вероніка Струк: орган

В програмі — композиції Й. С. Баха, Ф. Мельденсона, М. Регера та ін. 

19 жовтня, субота
Музика з Кракова (Польща)

Даніель Прайзнер: орган
Томаш Слюсарчик: труба

В програмі — композиції М. Каццаті, Я. Подбєльский, Г. Ф. Гендель та ін. 

25 жовтня, п’ятниця
Вечір Баха

Квартет клавесинів Сembalo Quartet (Київ)
Камерний ансамбль BAROCCO plus

В програмі — виключно композиції Й. С. Баха.

9 листопада, субота
Концерт українських музикантів

Кирило Стеценко: скрипка
Андрій Прахт: клавесин
Назарій Стець: контрабас

В програмі — композиції Й. Вальтера, Г. Ф. Телемаха, Й. С. Баха

13 листопада, середа 
Завершальний концерт

Роман Меліш: контр-тенор 
м. Базель (Швейцарія) 
Наталія Хмілевська: сопрано
Камерний ансамбль Baroque Consort

В програмі — композиції Г. Персела, К. Монтеверді, Г.Ф. Генделя

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«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
«Операція «колібрі» Кім Нгуйєн (Бельгія, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 19:00
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
«Очима собаки» Саймон Кертіс (США, 2019)
Кино Дружба
10-20 - 65 грн. 14-40 - 65 грн.
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
«Чи вмієш ти зберігати секрети?» Еліз Дюран (США, 2019)
Кино Космос
21:15 — 55рн.
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
«Кокаїновий барон» Джейсон Кебелл (Колумбія, США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:30
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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