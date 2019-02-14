У Сумах стартує Бах-фест В Сумах відбудеться фестиваль музики епохи барокo Bach-fest’19.

Музиканти з Німеччини, Швейцарії, Польщі та України відіграють серію концертів з 11 жовтня до 13 листопада.

Програма Bach-Fest’19

Всі концерти відіграють в залі обласної філармонії о 18:00

11 жовтня, п'ятниця

Музиканти з Бремена (Німеччина)

Вероніка Вінтер: сопрано

Германн Макс: клавісин, орган

Камерний ансабль Bremer Barock

В програмі — композиції Г. Персела, К. Монтеверді, Г. Шютца, Дж. Пінеля та інші.

15 жовтня, вівторок

На сцені — одеські музиканти

Юлія Тимакова: сопрано

Вероніка Струк: орган

В програмі — композиції Й. С. Баха, Ф. Мельденсона, М. Регера та ін.

19 жовтня, субота

Музика з Кракова (Польща)

Даніель Прайзнер: орган

Томаш Слюсарчик: труба

В програмі — композиції М. Каццаті, Я. Подбєльский, Г. Ф. Гендель та ін.

25 жовтня, п’ятниця

Вечір Баха

Квартет клавесинів Сembalo Quartet (Київ)

Камерний ансамбль BAROCCO plus

В програмі — виключно композиції Й. С. Баха.

9 листопада, субота

Концерт українських музикантів

Кирило Стеценко: скрипка

Андрій Прахт: клавесин

Назарій Стець: контрабас

В програмі — композиції Й. Вальтера, Г. Ф. Телемаха, Й. С. Баха

13 листопада, середа

Завершальний концерт

Роман Меліш: контр-тенор

м. Базель (Швейцарія)

Наталія Хмілевська: сопрано

Камерний ансамбль Baroque Consort

В програмі — композиції Г. Персела, К. Монтеверді, Г.Ф. Генделя