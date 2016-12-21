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Сумчанам показали «Холст Масло Воду»

11 января в арт-пространстве BUREAURT на Воскресенской открылась выставка картин под названием «Холст Масло Вода».

Ее автор – Антон Фирсик, киевский художник, гейм-дизайнер, архитектор. Он родился в Сумах, окончил Сумскую художественную школу и Киевский авиационный университет. Полотна представлены в стиле абстракционизм, в авторской манере, разных размеров и форматов, на подвесных, деревянных холстах с помощью техники масла и воды.

Своими названиями художник передал ассоциации, которые возникали у него при создании полотен. На его картине «Грейпфрут» вниманию посетителей представлен яркий и сочный фрукт, который сразу возникает в воображении при взгляде на него. На другой картине четко прослеживается очертание ворона, а в центре экспозиции вода, масло и фантазия автора создали новогоднюю елку в праздничном убранстве.

На открытии вернисажа художник пригласил всех присутствующих посмотреть на его полотна и на основании своих ощущений дать им собственные названия. Особенностью этой выставки является то, что, погружаясь в удивительный мир его картин, можно не только увидеть солнечные протуберанцы, фигурки животных, морских звезд и летучих мышей, но и с помощью них раскрыть свой психологический портрет. Хозяйка BURUART Римма Миленкова ассоциировала творчество Антона Фирсика с манерой Д. Полока, который придумал расстилать полотна на полу и бегать по ним, распрыскивая специально приобретенную для этого краску.

В целом на выставке размещено 18 картин. Весной 2018 года часть полотен уже была представлена на выставке в Киеве, некоторые из них были приобретены в частные коллекции, поэтому в данную экспозицию включены совсем новые работы. Приятным аккордом вечера стал аукцион по продаже картины Антона Фирсика, выполненной в технике бумага, тушь, обладательницей которой за умеренную цену стала сумчанка, наблюдавшая за его проведением онлайн в Интернете. Кроме того, художник анонсировал проведение в рамках выставки мастер-класса для всех желающих по предварительной записи и за умеренную цену. Выставка продлится до 27 января, вход - свободный.

Нам удалось пообщаться с автором робот Антоном Фирсиком и взять у него интервью.

- Какая цель и идея этого вернисажа?

- Цель вернисажа – показать результат моего эксперимента с красками и материалами, в итоге которого возникла техника, с помощью которой я создал серию работ. Идея выставки состоит в том, чтобы каждый посетитель мог найти в моих картинах свой образ.

- За какой период представлены данные работы?

- Все роботы созданы мною за прошлый год.

- Какими эмоциями Вы хотели б поделиться с сумчанами?

- Мне очень хотелось, чтобы каждый мог увидеть в моих роботах свои образы.

- Чем интересен данный стиль искусства?

- Интересен тем, что до конца не знаешь, как поведут себя масляные краски на холсте в соединении с водой и какой результат получится в итоге.

- Как начинается работа над картиной, что берется за основание?

- Просто приходит вдохновение, тогда я беру воду, краски и начинаю работу над картиной.

- С чего началось Ваше творчество, чему были посвящены первые роботы?

 - Мое творчество началось еще с раннего детства. Мой папа художник, и именно он приобщил меня к творчеству. Первыми моими роботами были этюды, нарисованные мною на школьные уроки рисования.

- Это Ваша первая выставка?

- В Сумах первая, а еще эти картины были представлены в Киеве.

- Какая из робот, представленных на выставке, Ваша любимая?

- Мне очень нравится моя картина, на которой видно четкое очертание ворона.

- Какая из Ваших картин заняла много времени и была трудоемкой в процессе создания?

 - Как раз «Ворон».

- В каком стиле представлены данные полотна?

- Абстрактная живопись.

- Что Вас вдохновляет на творчество?

- Музыка, приключения, путешествия, все что происходит вокруг.

- С помощью каких техник и материалов сделаны данные роботы?

- Холст, масло и вода, именно эти слова отражены в названии выставки.

- Обучаете ли Вы этой технике других?

- Пока еще не обучал, но в рамках этой выставки пройдут мои мастер-классы.

- На что делался акцент при создании этой выставки?

 - При создании выставки я экспериментировал, соединяя два материала: масляные краски и воду, которые в принципе не смешиваются. Результат этого вы видите на данной выставке.

- В чем сложность данного стиля?

- В том, что вода и масло не смешиваются, поэтому ними невозможно управлять и до конца неизвестно какой результат получится на полотне.

- Насколько данная техника дорогостоящая?

- Довольно дорогостоящая, поскольку необходимы холсты, краски, место для мастерской.

- Будет ли эта выставка представлена в других городах, кроме Сум?

- Надеюсь, что да, этот вопрос находится в процессе решения.

- На какую аудиторию рассчитана данная выставка?

- Моя выставка рассчитана на всех тех, кто интересуется современной живописью.

Анастасия Литвиненко

Досуг Выставка

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