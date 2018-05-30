Stand Up Клуб у Сумах - новий формат інтелектуального відпочинку!

Резиденти Stand Up Клуб:
Андрій Колмачевскій - дотепний інтелігент, чемпіон Першого Чемпіонату з гумору "Ліга Сміху" в складі команди "Два Капітана тисяча дев'ятсот п'ятьдесят п'ять". Учасник проектів Камеді-Батл, Відкритий мікрофон на ТНТ.
Бекір Мамедов - кримський татарин і київський романтик. Переможець шоу «Розсміши коміка», автор Студії «Квартал 95».
Микола Зирянов - Один з кращих стендаперов Дніпра. У кожному дворі його вважають головним представником даного жанру. Переможець «Розсміши коміка» і учасник «Відкритого мікрофону» на ТНТ.
Мазур Кирило - наймолодший учасник нового формату в гуморі «Стендап». Кирило ще школяр, але його жарти екстерном давно вже в свідомості всіх. Також з успіхом Кирило неодноразово вигравав головний приз в шоу «Розсміши коміка»
Микита Шевчук - ведучий ранкового шоу на Хіт-ФМ «Happy Ранок», переможець шоу «Розсміши коміка», учасник легендарної команди КВН «Одеські мансі».
Денис Корабльов - Самий прямолінійний і найчесніший. Учасник телевізійних програм «Комік на мільйон», «Стендапер» і Comedy Club Україна.
Початок о 19.00.
Продаж квитків на сайті sumy.karabas.com, в касі театру Щепкіна та ТЦ "Київ.®
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