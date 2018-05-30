Stand Up Клуб у Сумах - новий формат інтелектуального відпочинку! 16 лютого у Театрі юного глядача кращі коміки країни зберуться для того, щоб організувати для вас вечір не просто гумору, а жартів, які засновані на реальних подіях. Особисті переживання коміків, смішні життєві ситуації і просто інтелігентне почуття гумору об'єднаються в одному концерті.

Резиденти Stand Up Клуб:

Андрій Колмачевскій - дотепний інтелігент, чемпіон Першого Чемпіонату з гумору "Ліга Сміху" в складі команди "Два Капітана тисяча дев'ятсот п'ятьдесят п'ять". Учасник проектів Камеді-Батл, Відкритий мікрофон на ТНТ.

Бекір Мамедов - кримський татарин і київський романтик. Переможець шоу «Розсміши коміка», автор Студії «Квартал 95».

Микола Зирянов - Один з кращих стендаперов Дніпра. У кожному дворі його вважають головним представником даного жанру. Переможець «Розсміши коміка» і учасник «Відкритого мікрофону» на ТНТ.

Мазур Кирило - наймолодший учасник нового формату в гуморі «Стендап». Кирило ще школяр, але його жарти екстерном давно вже в свідомості всіх. Також з успіхом Кирило неодноразово вигравав головний приз в шоу «Розсміши коміка»

Микита Шевчук - ведучий ранкового шоу на Хіт-ФМ «Happy Ранок», переможець шоу «Розсміши коміка», учасник легендарної команди КВН «Одеські мансі».

Денис Корабльов - Самий прямолінійний і найчесніший. Учасник телевізійних програм «Комік на мільйон», «Стендапер» і Comedy Club Україна.

Початок о 19.00.

Продаж квитків на сайті sumy.karabas.com, в касі театру Щепкіна та ТЦ "Київ.®