Город Сумы под микроскопом. Часть 2. Бюджет развития Сум: история неиспользованных возможностей Бюджет - это больше, чем просто набор цифр на странице это воплощение наших ценностей

«Бюджет - это больше, чем просто набор цифр на странице это воплощение наших ценностей», - эксперт «Бюро анализа политики» Виктор Бобыренко цитирует экс-президента США Барака Обаму и рассказывает, как Сумы на ровном месте потеряли 13,8 млн грн.

- В прошлом году бюджет развития города Сумы составил рекордные 519,7 млн грн. Именно поэтому у местных жителей сложилось ложное впечатление, что власть наконец стала работать - потому что все видят пресловутую плитку в «евродворах», масштабный ремонт дворов и установку детских площадок. Почему же это впечатление ложное? Потому что те, кому мы платим зарплату из своих налогов, не способны использовать те же налоги не только эффективно, но и хотя бы полностью! Согласно официальному отчету об исполнении бюджета города Сумы на 2016 год, из 519,7 млн грн бюджета развития использовано было только 390,3, или 75%. 129,3 млн грн остались неиспользованными. Нет, так не впечатляет. Повторю так: СТО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ. Это около сотни «евродворов», или около 25 новеньких троллейбусов, или более двух тыс яч детских площадок! Конечно, эти деньги не пропали, они перешли в т.н. нераспределенный остаток. Но даже простому человеку понятен фактор инфляции: в 2017 году за те же деньги можно купить меньше, чем в 2016 году. Если говорить языком цифр и использовать официальный индекс инфляции за 2016-ый, получится: неэффективность городских властей стоила сумчанам около 13,8 млн грн только инфляционных потерь!

В разрезе распорядителей бюджет развития-2016 имеет следующий вид:

-уже всех использовали деньги бюджета развития три распорядителя - исполком, департамент инфраструктуры и управление капитального строительства. Другие распорядители использовали свои бюджетные ресурсы почти до копеечки.

Аналитики считают, что городской голова Сум должен привлечь к дисциплинарной ответственности руководителей этих трех подразделений и сделать кадровые выводы. В противном случае следует полагать, что он взял ответственность за потерю 13,8 млн грн налогоплательщиков на себя.

Исполком. Если посмотреть на расходы исполкома Сумского горсовета более внимательно, становится ясно, что львиная доля денег, которые не были использованы, связана всего с одной строкой в ??бюджете - пополнением уставного капитала КП «Электроавтотранс».

Речь идет о деньгах на приобретение троллейбусов и автобусов для расширения парка КП «Электроавтотранс» и увеличение выпуска машин на линию. Ведь сейчас сумчан ежедневно возит значительно меньшее количество троллейбусов, чем это предусмотрено действующей транспортной схемой города Сумы. Если снова перейти на язык цифр, согласно решению исполкома №689 от 20 декабря 2016 года, по городу Сумы должно курсировать 106 единиц коммунальных троллейбусов. Сейчас их на линии не больше 50, в среднем около 40.

Что фактически произошло? Сумской горсовет выделил 51,4 млн грн на закупку транспорта, есть соответствующая городская программа. В ценах 2016 года этих денег хватило бы примерно на 11-12 «рогатых». Однако КП «Электроавтотранс» смогло потратить только 15,1 млн грн - то есть меньше 30%! Неэффективность это или саботаж развития коммунального транспорта в пользу частного (т.к. некоторые сплетники связывают мэра Сум с маршруточным бизнесом), оставляем решать читателю.

Департамент инфраструктуры. Внимательный взгляд на расходы этого распорядителя дает понимание, где наихудшее соотношение выделенных из бюджета денег и их фактического использования. Это статьи «капитальный ремонт жилого фонда местных органов власти» (использовано 44,1 млн грн из 63,7), «благоустройство городов» (использовано 10,8 млн грн из 21, . В общем, департамент инфраструктуры смог потратить 89,7 млн грн из предусмотренных в бюджете 129,5. Разница - а это около 40 млн грн - вернулась в нераспределенный остаток. Для понимания, что это за бешеные деньги, просто скажу: примерно таким был ВЕСЬ бюджет развития 2013 года (последнего перед бюджетной децентрализацией). А сейчас это только неиспользованные средства и только у одного нерадивого распорядителя.

Управление капитального строительства и дорожного хозяйства. О расходах управления капитального строительства можно писать книгу. Или серию книг. В них будет все: и игры с ProZorro, и техника для «Дорремстроя», и дороги, и на фиг не нужная молодежи «Романтика», и сказочный по расходам канализационный коллектор, и документы, которые в нужный момент изымает прокуратура. Каждая из этих историй стоит отдельного расследования. И это, поверьте, далеко не исчерпывающий перечень. Скажем просто: хотите найти что-то интересное в бюджете развития - смотрите на расходы управления капитального строительства. Детективные истории всегда вас ждут. Мы можем даже подсказать, где «копать».

Не все так плохо

Чтобы не создавалось ложное впечатление, что в Сумах кругом одна #зрада, В.Бобыренко отмечает ряд побед, поскольку иногда экспертной среде, обществу, адекватной части депутатов таки удается достучаться до городских властей и пролоббировать решение в пользу громады. О каких же решениях идет речь?

Скейт-парк. Борьба активной молодежи за создание в городе скейт-парка - это настоящая эпопея. В ней было все: обещания, акции экстремальной молодежи, обсуждения, потупленные глаза чиновников. Не было только самого скейт-парка. Его, правда, нет и сейчас. Зато в бюджете есть строка: «строительство сейт-парка в Парке им.И.Н.Кожедуба – 500 тыс грн»

От этой строчки в бюджете до перерезания красной ленточки на новехоньком скейт-парке еще немалый путь. Я верю в умение чиновника (особенно такого, который уже долго работает) найти тыс ячу способов, как объяснить невозможность сделать работу. Но скажем откровенно: наличие денег на это дело в бюджете уже немного греет. Однако не расслабляйтесь, экстремалы! Еще рано…

Детский сад в 12-ом микрорайоне. Много лет в 12-ом микрорайоне острая нехватка мест в детском саду. По генплану города там должно быть два садика и одна школа, но есть только один садик. А микрорайон активно строится, в новые дома вселяются молодые люди, у них рождаются дети, которым нужны места в детских садах. Без блата, без взяток, без «решалова». До победы еще далеко, зато в бюджете развития-2017 заложено 500 тыс грн на строительство детского сада в этом микрорайоне. Конечно, для такого сооружения это деньги смешные и недостаточные. Зато их вполне хватит на проектно-сметную документацию. И это уже шаг вперед. Немалый шаг.

Бюджет участия. Очень положительным следует назвать внедрение в городе Сумы бюджета «участия, или, как его назвали в документах горсовета» партиципаторного бюджета (ну, это же логично - назвать латинским термином то, что по замыслу должно быть ближе людям). В прошлом году активная часть общества писала проекты и соревновалась с другими авторами на открытом конкурсе, где каждый мог проголосовать за один общегородской проект (1 млн грн) и за один локальный (до 500 тыс грн.). В общем распределялось 5 млн грн Проекты, выигравшие в прошлом году, стали в этом году частью бюджета. Теперь авторам осталось дождаться реализации своих идей за свои же налоги. И обязательно готовить новые проекты!

Коммунальный транспорт. В нашем городе традиционная проблема с транспортом, потому что троллейбусов и коммунальных автобусов мало для перевозки всех пассажиров, а комфорт в маршрутках - ну, сами понимаете. Поэтому выделение в бюджете развития-2017 на закупку нового коммунального транспорта 29,1 млн грн следует считать положительным. Но успехом это станет лишь тогда, когда цифры бюджета магическим образом превратятся в троллейбусы / автобусы и новая техника выйдет на улицы города. Опыт прошлого года ярко свидетельствует: выделение денег не означает успешную закупку. Потому что к булаве надо еще и голову.

Пример города Сумы доказывает, что экспертная среда может не только быть «щукой, которая существует, чтобы карась не дремал». Люди, которые одновременно являются экспертами в бюджете и не являются работниками горсовета, могут не только критиковать власть за некомпетентность или низкую эффективность. Такая среда может и подсказывать городской власти более эффективными в нынешних условиях управленческие решения. Нужно наконец осознать, что люди в кабинетах меняются, а аналитики остаются. И можно использовать экспертный потенциал общественных организаций в интересах города, вместо того чтобы тратить силы (и рейтинг) в пустых попытках набить карманы, когда мир вокруг бесповоротно изменился.

ТОП-5 компаний, получающих средства из бюджета

По данным электронной системы публичных закупок ProZorro, за I полугодие 2017-го распорядителями средств бюджета города Сумы было проведено 1,84 тыс процедур закупок на ожидаемую сумму 702,44 млн грн По результатам использования электронной системы было сэкономлено 49,17 млн грн Общее количество участников - 667. Всего организаторами процедур закупок является 96 структурных подразделений, учреждений, предприятий и организаций коммунальной формы собственности.

В начале рейтинга организаторов стоят управления капитального строительства и дорожного хозяйства, а также инфраструктуры Сумского горсовета.

Учитывая это, основная пятерка поставщиков услуг и исполнителей работ является контрагентами именно этих структурных подразделений горсовета. Графический материал отражает общую сумму бюджетных средств, которые были запланированы на выполнение работ и услуг.

Первое место среди исполнителей работ у КП «Дорремстрой», которое в основном занимается капитальным ремонтом центральных дорог города, продажей асфальтобетона и восстановлением асфальтового покрытия после работ КП «Водоканал».

Следующим призером в гонке за бюджетными средствами стало общество «Топаз». Данное общество заключило два договора с управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета на выполнение работ по капитальному ремонту молодежного центра «Романтика» (23,375 млн грн) и реконструкцию теплиц КП «Зеленстрой» (4,873 млн грн) Эта же фирма будет выполнять капитальный ремонт жилого дома на пр. М. Лушпы, 52.

Необходимо заметить, что в соответствии с общественной антикоррупционной экспертизой результатов государственных тендеров Украины, которая была сделана в рамках Общественной инициативы «Антикоррупционный монитор», закупка, связанная с реконструкцией МЦ «Романтика», имеет неудовлетворительный индекс ФОКС (Формализовані ознаки корупційної складової):

• основатель общества владеет 100% уставного фонда;

• устойчивый рост или превышение обязательств над доходом;

• тендерные средства являются значительной долей (более 60%) в структуре дохода;

• тендерные средства на 100% больше суммы основных средств и нематериальных активов;

• тендерные средства в три и больше раз превышают максимальный годовой доход;

• небольшое количество работающих или минимальная зарплата.

В первую пятерку исполнителей вошла также местная строительная компания ООО «Строительно-производственная коммерческая компания «Федорченко», которая получила подряд на выполнение работ по реконструкции стадиона «Авангард». На сегодняшний день с ней УКСом с ней заключен договор на 18,5 млн грн, но экспертная среда предвидит увеличение данной суммы до ожидаемой стоимости закупки в 32 млн грн путем заключения дополнительного соглашения.

В топовый состав исполнителей попало также ООО «Тимвел», которое специализируется на строительстве и реконструкции линий освещения, а также капитальном ремонте учебных заведений. Именно этой фирме УКС доверил один из важных объектов капитального строительства в городе - линию освещения 12-го микрорайона. Но основным объектом для данного общества остается реконструкция здания школы № 22 на ул. Ковпака, 57 (20,6 млн грн)

В пятерку исполнителей также вошел известный многим экспертам субъект хозяйствования, обеспечивающий тротуарной плиткой большинство дворовых дорог нашего города. В этом году ООО «Зенит-Брук», наряду со стандартными работами по капитальному ремонту дорог возле жилых домов (программа мэра «Евродвор»), выиграл тендер на реконструкцию Театральной площади на общую сумму 13,4 млн грн Необходимо отметить, что это было не самое низкое предложение, но предыдущие два от ООО «Строительно-производственная коммерческая компания «Федорченко» на 8,5 млн грн и ООО «Сумбуд» на 10,5 млн грн распорядителем были отклонены. Причины отказа УКСа от экономии не менее трех миллионов гривен бюджетных средств неизвестны. Закупка почти по всем ремонтным работам на дорогах, подряды на которые получило ООО «Зенит-Брук», была осуществлена по неконкурентной процедуре.

Закупки вне конкуренции

Эксперты составили рейтинг неконкурентных процедур, которые осуществляются субъектами коммунальной формы собственности за счет бюджета города Сумы.

Без учета монополистов на рынке энергетических ресурсов и закупок продуктов питания в учебные заведения - КП «Мелкооптовый», рейтинг исполнителей работ и услуг среди неконкурентных процедур возглавляют ООО «Зенит-Брук» и ООО «РОАД КОНСТРАКШН», которое занимается обустройством дворов города тротуарной плиткой. Не последнее место в этом перечне занимают другие субъекты хозяйствования, работающие по программе «Евродвор» и имеющие общие связи: ООО «Брукстрит», ФЛП Сысоев А.В., ЧП «КФ Консалтинг».

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что, наряду с тендерной процедурой закупок, значительная часть бюджетных средств продолжает использоваться непрозрачно и на основании непосредственных договоренностей распорядителя и исполнителя.

Коррупция в доходной части бюджета

Обычно, когда речь идет о коррупции в Украине, сразу возникает мысль, как бюджет «пилят», т.е. о расходной части бюджета. О том, как чиновник и его сообщник-бизнесмен зарабатывают на закупках товаров, работ или услуг за наши налоги. Но самая большая коррупция всегда в доходной части бюджета - это когда налоги по каким-то причинам не доходят до государственной или местной казны. Это когда какому-то предприятию по непонятным причинам предоставляется налоговая льгота, или земля либо имущество не продается с аукциона, а передается коммунальному предприятию, а затем выводится из собственности громады в собственность приближенных к власти людей или даже прямо в собственность депутатов или чиновников. И общественное внимание к такому виду коррупции значительно меньше, потому что это понимают только специалисты. А иногда такие схемы или на грани закона, или даже вполне законны. Но, конечно, несправедливы. Как это работает, эксперт «Бюро анализа политики» рассказывает на примерах.

Налоговая льгота для ПАО «Сумыхимпром»

Есть в Сумах химическое предприятие, почти 100% акций которого принадлежит государству. Однако контролирует его менеджмент, связанный непосредственно с опальным олигархом Дмитрием Фирташем. Схема «заработка» на государственном предприятии была довольно классической. Продукция продавалась за бесценок через швейцарскую фирму-прокладку, а уже прокладка торговала продукцией «Сумыхимпрома» на мировом рынке по рыночным ценам. Таким образом, прибыль оставалась на счетах прокладки, а один из крупнейших заводов Сум едва сводил концы с концами. С помощью своего менеджмента была искусственно создана задолженность ПАО «Сумыхимпром» перед другими предприятиями с орбиты Фирташа и инициирован процесс банкротства. Таким образом, предприятием теперь управляет не назначенный государством директор и не совет акционеров (напомним: почти 100% акций принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества), а назначенный судом арбитражный управляющий и комитет кредиторов, связанные с сами-угадайте-кем.

До 28 апреля 2016 года ПАО «Сумыхимпром» имело 30-процентную скидку на уплату земельного налога. Т.е. почти треть налога на землю просто не доходила до городского бюджета. И это на предприятии, которое по нескольку раз в год становится фигурантом антикоррупционных расследований из-за закупок товаров у фирм-прокладок по завышенным ценам! Благодаря решению городского совета налоговая льгота предприятию была отменена, что дало увеличение уплаты земельного налога в бюджет города около 3,5 млн грн. И это только с 28 апреля по 31 декабря.

Обход земельных аукционов

Земельное законодательство предусматривает передачу земельных участков коммунальной собственности на конкурентных началах. На самом деле власть забывает о принципах конкуренции и ищет различные схемы распределения благ территориальной громады в «ручном» режиме.

Передача свободной земли государственным и коммунальным учреждениям в постоянное пользование и является одной из таких схем. Проведя такую ??махинацию, застройщик получает земельный участок без аукциона, а пользователь земельного участка - минимальное количество квартир или нежилых помещений. Бюджет, конечно, не получает ничего.

Земельные участки, находящиеся в пользовании управления капитального строительства и дорожного хозяйства города Сумы, связанные с коммерческим использованием следующие: строительство жилых домов, общественных зданий, СТО, автозаправочных станций. Используя договор о сотрудничестве, круг частных предприятий, определенный властью города, получил право на застройку земельных участков коммунальной собственности без применения конкурсных механизмов. Большинство таких земельных участков уже застроены.

Например, потери городского бюджета от последней сделки с земельным участком 4,4 га в одном из микрорайонов города, по предварительным подсчетам, составляют 10 млн грн. Этот земельный участок фактически был передан для застройки местной строительной компании без проведения земельных торгов в силу договора о сотрудничестве с управлением.

Всего в постоянном пользовании этого управления горсовета находится до 10 га земли коммунальной собственности, которая при правильном подходе может принести значительный доход в городской бюджет Сум, а не отдельным чиновникам. При конкурентной процедуре распределения земли городской бюджет мог бы получить 20 млн грн на развитие инфраструктуры города. Однако, видно, не судьба.

Заметим: тенденции обхода конкурсного распределения ресурсов территориальной громады города негативно влияют и на бизнес-климат в целом и дают основания утверждать о нарушении диалога местной власти с местным бизнесом.

Ресторан для экс-депутата

Есть в городе Сумы широко известный в узких кругах экс-депутат городского совета. Он был членом большинства, подконтрольного городскому голове, и, как принято в таких кругах, директором коммунального предприятия. Предприятие это - детской парк «Сказка», который генерирует прибыль только в сезон, а работников надо содержать круглый год. Приходит как-то директор к мэру и его фракции и говорит: «Не надо моему предприятию финансовой поддержки - отдайте в собственность парка помещение в историческом центре, я буду его сдавать в аренду, а прибыль от этого пойдет на поддержку парка». Вроде предложение не лишено логики. Но, как говорится, есть одно «но»: двухэтажное помещение значительной площади в самом историческом центре было приватизировано ... тем самым депутатом! По балансовой стоимости около 200 тыс грн. По такой цене не всегда можно найти 1-комнатную квартиру на окраинах города. Теперь там ресторан, занявший не только все помещения, но и часть дороги, а в парке «Сказка» новый директор. Тоже из подконтрольного мэру большинства...

Как должно быть в нормальной стране? Помещение продано с аукциона, чтобы получить наибольшую цену, или оставлено в собственности города и сдано в аренду по рыночной цене. Но в нашей стране так пока не бывает. И не будет до тех пор, пока мы с вами не научимся контролировать коррупционеров.

Земля под индивидуальное жилищное строительство

Согласно Земельному кодексу, каждый украинец имеет право бесплатно получить 10 соток земли в громаде, где он живет, под строительство индивидуального дома (т.н. индивидуальное жилое строительство, или ИЖС). Что не так с этой правовой нормой? Просто покажу на цифрах. По состоянию на 1 января 2016 г. население города Сумы составляло около 267 тыс человек, а его площадь - около 95 кв. км. 10 соток - это 1000 кв.м. Для выполнения нормы о бесплатных 10 сотках каждому сумчанину нам нужно 267 тыс ? 1000 кв.м = 267 кв.км, что почти втрое превышает всю площадь города!

В реальности эта норма Земельного кодекса всегда использовалась для получения земли теми, кто был близок к принятию решений о ней - депутатами и местными чиновниками. Затем полученная бесплатно земля продавалась по рыночной цене. А рядовой гражданин всегда получал ответ, что свободной земли в городе нет. В конце концов депутаты пятого созыва Сумского горсовета под давлением общественности и части самих депутатов приняли незаконный мораторий на выделение земли под ИЖС, который прикрыл законную схему незаконного обогащения с помощью земли. И сейчас депутаты просто не голосуют за решение о выделении земли под ИЖС - они бы, может, и хотели, но никто не хочет быть первым, кто нарушит запрет, поскольку именно на него тогда повесят всех собак.

Уклонение от уплаты паевых взносов

Прокуратурой Сумской области установлено: пренебрегая долгом наравне с другими застройщиками платить паевые взносы на развитие инфраструктуры города, одна из строительных компаний при возведении трех многоэтажек на ул. Прокофьева в г.Сумы заключила с управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета соглашение об освобождении от внесения каких-либо средств в местный бюджет.

По условиям этого соглашения вместо перечисления 3,5 млн грн застройщик решил передать в коммунальную собственность электрические сети и оборудование, хотя такая схема уклонения от уплаты паевых взносов прямо запрещена законом, учитывая, что соответствующие сети в любом случае остаются в собственности частной энергоснабжающей организации. Таким образом, свои затраты на возведение электрических сетей застройщик намеревался перевести на местный бюджет.

Освещение деятельности, или Пиар за деньги налогоплательщиков

Анализируя бюджет, особое внимание необходимо обращать на сумму средств, которую мэр и народные избранники заложили на освещение своей деятельности в Сумском горсовете. Такой себе пиар за счет налогоплательщиков. В основном на местных телеканалах появляются не депутаты или чиновники, а сам мэр. Мэр открывает детский сад, мэр проверяет закупку нового оборудования в городской больнице, мэр вдыхает воздух с запахом свежего асфальта на магистральной улице, мэр посещает двор, где укладывается плитка. Без мэра не проходит ни один выпуск новостей в большинстве местных СМИ. Не забывает мэр поздравить сумчан на страницах местных газет и волнах FM-радиостанций с Новым годом, Рождеством, Масленицей, Пасхой, Днем Независимости, Днем города и другими днями, важными для развития нашего города. И все это за наши с вами налоги. Это как вы поздравили девушку с 8 Марта, но цветы и открытку купили на ее же деньги.

В 2017 году строчка бюджета на выполнение городской программы «Открытое информационное пространство г. Сумы» содержит цифру в 1 млн грн. Из этого миллиона 800 тыс грн. пойдет на освещение деятельности Сумского горсовета на телевидении и радио. Эта сумма вдвое больше, чем общая сумма договоров на освещение деятельности чиновников в 2016 году.

В 2016 году на освещение деятельности Сумского городского совета было потрачено 408,5 тыс грн. Договоры были заключены с четырмя телекомпаниями на общую сумму 343 тыс грн. Местной прессе было выделено 49,7 тыс грн, а радиостанции получили 15,4 тыс грн. Больше всего получили ТРК «Видикон», интернет-издание «Данкор» и оператор «Полтава ТВ» (Наше радио, Ретро FM, Авторадио, Радио Люкс, Радио Пятница, Радио Энерджи).

На сегодняшний день всем известно, что одним из владельцев ТРК «Видикон» является одиозный экс-губернатор Сумской области Владимир Щербань. Данные обстоятельства не беспокоят местную власть, которая муниципальными заказами на постоянной основе финансирует частный бизнес Щербаня.

Не стесняется городской председатель Лысенко А.Н. пиарить собственную персону за средства налогоплательщиков и на других телеканалах. Так, из общей суммы, которая была выделена на освещение деятельности по телевидению, 40% составили выступления на телеэфирах и сюжеты с мэром. В 2016 году горожане заплатили за открытый пиар городского головы 135,7 тыс грн. (Для сравнения: на капитальные расходы одного детского сада выделяется 75 тыс в год).

По данным официального портала публичных финансов Украины (e-data.gov.ua), исполкомом горсовета были заключены договоры на освещение деятельности со следующими контрагентами: телерадиокомпания «Видикон» - 90 тыс грн; телеканал «СТС» - 64,5 тыс грн; государственный телеканал «UA: Сумы» - 54,5 тыс грн; издательства «Панорама» и «Ваш Шанс» - по 15 тыс грн; оператор радиосети «Полтава ТВ» - 10 тыс грн. Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что мэр не отказался от идеи собственного пиара за счет налогоплательщиков, а значительный объем средств городского бюджета будет нерационально использован в угоду мэрских политических интересов.

Когда вы видите эфир на каком-нибудь коммерческом канале, где мэру ставят только удобные вопросы, или статью в популярной газете, которые прославляет городские власти и обходит вниманием ее ошибки, знайте: скорее всего, вы заплатили за это из собственного кармана. Когда вы слышите от чиновника, что денег на ваш двор, школу, детский сад или поликлинику в бюджете нет, знайте: в нем есть миллион на освещение деятельности. Требуйте его направить в другое место.

Печальный транспорт

Если экстраполировать эпитет тридцатилетней давности «город ста тыс яч роз» в настоящие условия, один из вариантов мог бы звучать как «город трехсот желтых Рут». Созерцая потоки желтых маршруток, можно представить сценарий из фантастического фильма о ГАЗельках, захвативших транспортные артерии города.

По действующей сегодня транспортной схеме г.Сумы ежедневно на маршруты выходит 300 частных микроавтобусов, около 40 троллейбусов и до 20 коммунальных автобусов. Монополия «Рут» очевидна. Коммунальный транспорт не составляет достойной конкуренции частному - троллейбусов мало, ходят они редко, далеко не всегда соблюдая график. Поэтому абсолютное большинство пассажиров троллейбусов - это льготники. И, видимо только благодаря льготным категориям КП «Электроавтотранс» еще функционирует - вряд ли частным перевозчикам интересно бесплатно возить пенсионеров, а потом ждать возмещения из бюджета ....

Существующая система общественного транспорта в Сумах стимулирует горожан пользоваться маршрутками, которые с недавних пор, после проведения последнего транспортного конкурса, стали именоваться автобусами малой вместимости обычного режима движения, однако на самом деле таковыми не являются. Согласно Закону Украины «Об автомобильном транспорте», перевозки пассажиров в обычном режиме движения - это перевозки с соблюдением ВСЕХ остановок, предусмотренных расписанием движения, а вы попробуйте выйти на остановке, предварительно не прокричав о своем желании на весь автобус... Наверное, все слышали, что остановки «по требованию» отменены, а вот об обязанности водителей останавливаться на всех стационарных остановках почему-то никто не говорит.

Сам транспортный конкурс был достаточно противоречивым и скандальным: как такового соревнования участников не было - предприниматели фактически конкурировали между собой за маршруты, предварительно распределив влияние; перевозчики предыдущей каденции со старта имели фору перед другими в 11 баллов (при том что наибольшая общая сумма баллов по протоколу - 45); вопреки требованиям общества, в конкурсе имели право участвовать старые автобусы пассажировместимостью 23+ в «надлежащем техническом состоянии» (уровень этой принадлежности каждый пассажир может ежедневно оценить самостоятельно) вместо новых автобусов средней вместимости 40+. В процессе определения победителей были и протесты, и суды, и дымовые шашки, и скандальный отзыв искового заявления. В итоге 18 из 39 маршрутов завоевали два предприятия: ООО «Сумипастранс» и ЧП «Согор». Первое связывают с депутатом Сумского горсовета Игорем Перепекой, второе - с сумским городским головой Александром Лысенко, хоть де-юре оба представителя местной власти уже не числятся в составе учредителей данных юридических лиц. Основная масса машин, которые будут перевозить горожан в течение следующих 5 лет, - это «Руты» в возрасте от 2 до 11 лет.

Еще более серьезные баталии развернулись на этапе определения нового тарифа на перевозку. Получив предоставленные перевозчиками расчеты себестоимости перевозок, общественность, ежедневно воочию наблюдающая за ситуацией с перевозками, очень удивилась тому, что, по данным перевозчиков, маршрутки никогда не бывают перегружены и за рейс перевозит в среднем 12 пассажиров. Далее были требования не поддерживать представленные расчеты, протесты, митинги, перепалки на исполкоме, драки на рабочей группе, флешмобы и перфомансы, многолюдная сессия, суды и т.д. И все это бесполезно...

Возможно, это прозвучит некорректно, но в Сумах сложилась парадоксальная ситуация, когда хвост виляет собакой: не городская власть с целью удовлетворения потребностей общества определяет условия предоставления услуг и ищет исполнителя под них, а действующие перевозчики диктуют свои условия, шантажируя город транспортным коллапсом. И это не голословные заявления! В самом деле, в случае невыхода частных маршруток в рейсы имеющийся парк коммунального предприятия не справится с вывозом пассажиров. А самое страшное, что движения к решению этой монополии со стороны власти не наблюдается.

Может, такое положение дел вызвано тем, что городской голова Сум в свое время был связан с маршруточным бизнесом в качестве соучредителя одного из крупнейших на сегодняшний день перевозчиков. Конечно, нет. Ведь наш мэр-филантроп после выборов достаточно легко отказался от собственной доли в бизнесе. И пусть никого не удивляет такой широкий жест. Ведь человек, который запросто закладывает свою квартиру под несколькомилионный чужой кредит, ради блага родного города способен и не на такое.

Вот только на самом деле развивать коммунальный транспорт ни мэр, ни его команда почему-то не хотят/способны. Какой из озвученных вариантов верный - вопрос открытый. А вот вариант «нет возможности» при бюджете развития едва ли не в миллиард гривен вообще смешно было бы озвучивать. В 2016 году даже были выделены средства на 10 троллейбусов, однако провести закупку горсовет не смог, а средства свободного остатка в 2017-ом были перенаправлены на другие цели.

И это при том, что в предвыборной программе городского головы и правящей партии была задекларирована закупка 10 троллейбусов и 5 автобусов ежегодно.

Более того, разработанная нынешним составом горсовета программа развития городского пассажирского транспорта предусматривает, что в 2016 году следовало приобрести 18 троллейбусов и 10 автобусов (8 средних 40+ и 2 больших 100+), в 2017 году - 21 троллейбус и 10 автобусов (2 средних и 6 больших), в 2018-м - 10 и 4 соответственно.

Фактически имеем совсем другие показатели: 2016-ый - 0 троллейбусов и 8 автобусов, 2017-ый - 2 средних автобуса (4 троллейбуса должны были прибыть в город 20.06.2017, но пока соглашение под угрозой срыва).

Писать программы мы научились, а вот с исполнением беда ... Если бы запланированное осуществлялось, ни один шантаж частных перевозчиков не подействовал бы, так как город имел бы реальную альтернативу.

Говоря о системе пассажирских перевозок, нельзя не упомянуть о победоносном строительстве и помпезном открытии троллейбусной линии по ул.Прокофьева, в которую вложено уже 18,5 млн грн (сметная стоимость всего объема работ после выведения линии на ул. Кондратьева - 30 млн грн). Однако курсируют по ней аж два троллейбуса с интервалом в час... А как насчет альтернативы? Не логичнее ли было бы закрыть данный участок «безрогими троллейбусами», т.е. большими автобусами, приобретенными за те же деньги?

А если горожанин не хочет пользоваться общественным транспортом, но не имеет собственного авто? Какие варианты? Велосипед? Какова ситуация в Сумах с велоинфраструктурой? В городе еще с 2013 года есть целевая программа «Два колеса», согласно которой год за годом уже должно быть построено 24 км велодорожек. И как вы думаете: какая протяженность дорожек сегодня? Обидно, но - 0. Опять на бумаге у нас все замечательно, а когда доходит до реализации, получаем провал.

Вот альтернатива, которая есть почти всегда (конечно, при благоприятной погоде), так это пешие прогулки. Несомненное преимущество нашего города - это компактность: за 40 минут добраться из спального района в центр не составляет никаких проблем.

Вывод следующий: не стоит ждать никаких положительных сдвигов, пока городские власти заниматься профанацией вместо реального изменения приоритетов, в развитии общественного транспорта в сторону предоставления конкурентного преимущества муниципальным автобусам и троллейбусам. Комфортному коммунальному транспорту в городе Сумы быть! Или нет…

Кредит ЕИБ на троллейбусы

12 апреля 2017 Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). В соглашении речь идет о проекте «Городской общественный транспорт Украины», частью которого является и наш город. Согласно соглашению, город Сумы должен получить кредит на 4 млн евро на закупку 22 троллейбусов. Сумма кредита будет разбита на пять траншей, предоставляемых в течение 5 лет. Условия кредита следующие:

- льготный период до 5 лет;

- погашение - раз в полгода равными долями до основной суммы долга или фиксированными платежами, состоящими из основной суммы долга и процентов;

- ставка кредита (после завершения льготного периода) - 2% годовых.

Казалось бы, это хорошая новость: Сумы включены в большой кредитный договор, есть льготный период, низкая ставка. Но есть одно «но»: кредит обычно берут на средства производства. И всегда считают окупаемость, чтобы прибыль от взятых в кредит средств производства позволяла платить и тело кредита, и проценты по нему. Не говоря уже о валютных рисках.

КП «Электроавтотранс» является убыточным, особенно если учесть, сколько Сумской горсовет пополняет этому КП уставный фонд (фактически выделяет деньги на закупку техники). Получается, что мы, налогоплательщики, берем в кредит технику, которая не приносит не только прибыли, а еще и убытки. Кто может объяснить, чем такой кредит лучше закупки троллейбусов из бюджета развития? В прошлом 2016 году у нас 129 млн грн распорядители не успели использовать и вернули в нераспределенный остаток. Эта сумма примерно равна тем 4 млн. евро, которые город Сумы хочет взять в кредит. И вишенка на торте: из 129 неиспользованных миллионов 36 не использовало... КП «Электроавтотранс»!

Послесловие

Бюджетная децентрализация дала в руки городских голов огромные ресурсы, и город Сумы здесь не является исключением. В городе начались масштабные инфраструктурные работы - ремонт и обустройство дорог, детских площадок, школ и т.п. Это создает иллюзию того, что нынешняя власть работает куда более эффективно, чем предыдущая. И эта иллюзия тоже не является сумским новшеством - такое происходит по всей Украине. Но проблема заключается в том, что жители скоро поймут: улучшение инфраструктуры происходит не потому, что новый мэр лучше старого, а потому, что большинство их налогов теперь остается в их же громаде. Когда люди наконец осознают, что городской бюджет не падает с неба, а состоит из налогов с их зарплаты, наступит момент политической (а может, и уголовной) ответственности для тех, кто бюджет распределяет.

Этот текст - предупреждение для тех, кто привык считать городской бюджет собственной кормушкой. У них еще есть время прийти в себя и осознать, что мир вокруг изменился: то, что легко сходило с рук до 2014 года, теперь неприемлемо. Время идет, часы истории тикают и приближают ответственность как для откровенных коррупционеров, так и для просто чиновников, эффективность работы которых слишком низкая для современных реалий.

Аналитика осуществлена в рамках проекта при поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине.