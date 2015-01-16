Бюджет Сум второй год подряд уменьшается Анализ бюджетов Сум с 2013 по 2109 и проект бюджета 2020 обнародовал сегодня на своей странице в Фейсбуке эксперт «Сумской платформы реформ» Максим Корниенко.

«Знаете ли вы, сколько денег лежит в общей тумбочке, которую кто-то (на самом деле, каждый из жителей города) наполняет, а мэр и депутаты берут оттуда бюджетные средства на поддержание жизнедеятельности города?

Я вот решил немного визуализировать картину и посмотреть на изменение размера городского кошелька в динамике с 2013-го года.

В 2013 году городской бюджет составлял 996 млн грн.

С 2014 по 2018 сумма поступлений в городскую казну постоянно росла. В первую очередь это связано с принятой Верховной Радой-8 бюджетной децентрализацией, благодаря которой средств на местах стало оставаться больше.

По состоянию на 2018 год размер городского кошелька вырос более чем в 3 раза и составлял 3,3 млрд.

В 2019-м постепенно начинается откат в обратную сторону. Первоначально планировался бюджет практически на прошлогоднем уровне – 3,2 млрд грн. Но пока прогнозируется уменьшение суммы поступлений в 3 млрд.

А вот уже проект городского бюджета 2020 существенно отличается (не в лучшую сторону) даже от недовыполненными плана текущего года. Планируем получить 2,5 млрд грн.

На диаграмме представлена динамика размера официальных межбюджетных трансфертов (общего фонда), поступавших (поступят) в бюджет нашего города в тот же период 2013-2020.

Если очень упрощенно, то речь идет о государственной поддержке функционирования города.

Начиная с 2014 года размер трансфертов стабильно рос. Темп роста к предыдущему году колебался от + 16% до + 83%.

В 2018 году годовой размер возрастает по сравнению с 2013-м более чем 5 раз.

В этом году уже прогнозируем откат почти до уровня 2015 года, а в следующем планируем спад чуть ли не до 2013 года.

Вероятно, в данном ключе «зрада» отменяется - городские больницы будут финансироваться напрямую из Нацслужбы здоровья.

Ждем информацию, на сколько покрыта потребность с учетом тех сумм, которые не учтены в субвенции, и где стоит ждать проблем?

А помните скандалы по недостатку инсулина в текущем году, который городские власти обосновывали недостаточностью медицинской субвенции из госбюджета?

Цена вопроса тогда была пара миллионов. Которые абсолютно легко можно было найти в городском бюджете.

Что нам предлагают на следующий год?

Есть минус 140 млн грн или почти 4-кратное уменьшение.

Как вам такой Конец Эпохи Жадности?", - написал он.