Иврит:
Циля-фон, циля-граф, циля-визор.
Идиш:
ЖыДы вокзал, обще Жыдие, ЖыДиё-Быдиё.
Руський:
Ин-сть-грам(м).
Украинский:
На даху я! Приходь до мене!
Суржик:
Срав-Ни.
Ругательство:
Гидрит-ангидрит!
Трамп-тарарамп:
Трамп «отдаёт» Украину – России.
Безвиз:
Украина с Россией едет в Эвропу «на броне».
Мао-стрыйские соглашения «полный Шен-Гэн».
Закон: Гея-Люсака.
Песенка .70-х:
«Гей, гей, гей – выйди скорей!»
Стишок:
«Гей на кони!
Вси у путь!»
Мэр неудачник:
Гей-мэр.
Эсперанто:
(Нэ) за баром (?!)
Общественная активность:
фекальное шествие,
факерное шествие.
Цырковое:
Парад-альо!
Английский:
Рыпит-плиз.
Полный пи-ц:
«Руський мир!»
Счастье:
«Это когда тебя понимают!...»
(из к/ф «Доживём до понедельника»).
Не счастье:
Это когда тебя уже поняли!
Биг-борд:
Пла-кат(ь).
Подмечено: что плевок вверх не всегда приводит к желаемому результату.
Наука:
Погружаясь глубоко в аналы.
Техника:
Кама с утра.
Картина:
«Голубые ели».
Обращение к власти:
«Де ты курва гроши дила!»
Цахал:
«Гой еси добры молодцы».
Жена вождя краснокожих:
Красна девица.
Не пруха:
Не завершённый ЛГБТ секс.
«Я тебе приголублю» - понятно без слов.
Сейчас:
Подымаясь по карьерной лестнице, важно не зависнуть на фонарном столбе.
Сценарий:
Хохлы «на броне» (и без) впереди». (Потом скажем, что были сзади).
Кадыровцы в заград-отряде:
Руська армия готовится к параду на Ели – сеев – ских полях!
Пословица:
Аппетит приходит во время еды.
Эпитафия:
С «руським миром» - в упокой.
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Снова про ОСББ...
Awert
Наверно улыбнуло.
Ranbirkapoor
Very informative and helpful post thanks ...
new year 2017 wishes