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Александр Шутко
Александр Шутко
17.11.2016 10:3021572

МиниАтуры

коротко, по сути

Иврит:

Циля-фон, циля-граф, циля-визор.

Идиш:

ЖыДы вокзал, обще Жыдие, ЖыДиё-Быдиё.

Руський:

Ин-сть-грам(м).

Украинский:

На даху я! Приходь до мене!

Суржик:

Срав-Ни.

Ругательство:

Гидрит-ангидрит!

Трамп-тарарамп:

Трамп «отдаёт» Украину – России.

Безвиз:

Украина с Россией едет в Эвропу «на броне».

Мао-стрыйские соглашения «полный Шен-Гэн».

Закон: Гея-Люсака.

Песенка .70-х:

«Гей, гей, гей – выйди скорей!»

Стишок:

«Гей на кони!

Вси у путь!»

Мэр неудачник:

Гей-мэр.

Эсперанто:

(Нэ) за баром (?!)

Общественная активность:

фекальное шествие,

факерное шествие.

Цырковое:

Парад-альо!

Английский:

Рыпит-плиз.

Полный пи-ц:

«Руський мир!»

Счастье:

«Это когда тебя понимают!...»

(из к/ф «Доживём до понедельника»).

Не счастье:

Это когда тебя уже поняли!

Биг-борд:

Пла-кат(ь).

Подмечено: что плевок вверх не всегда приводит к желаемому результату.

Наука:

Погружаясь глубоко в аналы.

Техника:

Кама с утра.

Картина:

«Голубые ели».

Обращение к власти:

«Де ты курва гроши дила!»

Цахал:

«Гой еси добры молодцы».

Жена вождя краснокожих:

Красна девица.

Не пруха:

Не завершённый ЛГБТ секс.

«Я тебе приголублю» - понятно без слов.

Сейчас:

Подымаясь по карьерной лестнице, важно не зависнуть на фонарном столбе.

Сценарий:

Хохлы «на броне» (и без) впереди». (Потом скажем, что были сзади).

Кадыровцы в заград-отряде:

Руська армия готовится к параду на Ели – сеев – ских полях!

Пословица:

Аппетит приходит во время еды.

Эпитафия:

С «руським миром» - в упокой.

Общество Мегавселенная Миниатюры Мнение Суржик Фразеологизмы
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Комментарии

Эдик Баах
Awert
27.11.2016 13:37

Наверно улыбнуло.

Ranbir kapoor
Ranbirkapoor
28.11.2016 06:24

Very informative and helpful post thanks ...

 new year 2017 wishes

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