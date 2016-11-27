МиниАтуры коротко, по сути

Иврит:

Циля-фон, циля-граф, циля-визор.

Идиш:

ЖыДы вокзал, обще Жыдие, ЖыДиё-Быдиё.

Руський:

Ин-сть-грам(м).

Украинский:

На даху я! Приходь до мене!

Суржик:

Срав-Ни.

Ругательство:

Гидрит-ангидрит!

Трамп-тарарамп:

Трамп «отдаёт» Украину – России.

Безвиз:

Украина с Россией едет в Эвропу «на броне».

Мао-стрыйские соглашения «полный Шен-Гэн».

Закон: Гея-Люсака.

Песенка .70-х:

«Гей, гей, гей – выйди скорей!»

Стишок:

«Гей на кони!

Вси у путь!»

Мэр неудачник:

Гей-мэр.

Эсперанто:

(Нэ) за баром (?!)

Общественная активность:

фекальное шествие,

факерное шествие.

Цырковое:

Парад-альо!

Английский:

Рыпит-плиз.

Полный пи-ц:

«Руський мир!»

Счастье:

«Это когда тебя понимают!...»

(из к/ф «Доживём до понедельника»).

Не счастье:

Это когда тебя уже поняли!

Биг-борд:

Пла-кат(ь).

Подмечено: что плевок вверх не всегда приводит к желаемому результату.

Наука:

Погружаясь глубоко в аналы.

Техника:

Кама с утра.

Картина:

«Голубые ели».

Обращение к власти:

«Де ты курва гроши дила!»

Цахал:

«Гой еси добры молодцы».

Жена вождя краснокожих:

Красна девица.

Не пруха:

Не завершённый ЛГБТ секс.

«Я тебе приголублю» - понятно без слов.

Сейчас:

Подымаясь по карьерной лестнице, важно не зависнуть на фонарном столбе.

Сценарий:

Хохлы «на броне» (и без) впереди». (Потом скажем, что были сзади).

Кадыровцы в заград-отряде:

Руська армия готовится к параду на Ели – сеев – ских полях!

Пословица:

Аппетит приходит во время еды.

Эпитафия:

С «руським миром» - в упокой.