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Александр Шутко
Александр Шутко
Вчера 15:09168

РУГАНЬ. И НЕ ТОЛЬКО (Борису Анатольевичу посвящается)

Последние денёчки января (січеня) и первые его – лютого. И в воздухе уже … запах…! Толи переплаченного газка, толи Надвигающейся весны

 

(Щедевра)

 

            Последние денёчки января (січеня) и первые  его – лютого. И в воздухе уже … запах…! Толи переплаченного газка, толи Надвигающейся весны. И хочется, ох как хочется… что-то поменять, изменить (кому?), вляпаться наконец-то (и так уже!). А на душе: «Лютики цветочки…» (песенка из к/ф «Женитьба Бальзаминова»).

            Да вот хотя бы поменять их(!), ну этих самых! Ругательства что-ли!?...

            Вокруг такая круговерть, технологии, перемены, перемены, перемены. А они (ну ругательства) как были, так и есть (архаика)… Нет были конечно мужи (1) – Нэ. Хрущёв, который испустил неологизм, про художников – абстракционистов – ПИДАРАСЫ! А, по сути, предрек – целую эпоху. Вот ведь, - «Учение Ленина бессмертно, потому, что, оно верно»!

            Да где они теперь, эти исповедники марксизма – падагризма, коммунизма - …ида-рассизма и мохнатого большевизма?! Где!?? «Где же ты моё Сулико?» (Песнь) Ушли… Но оставили… Что??!  Может этот запашок? Газок он, из химии известно, тоже разный быват!

            А с ругательствами, всё одно, надобно шо-то менять. Например, запровадить в лексики уже упоминаемый мной – гидрид-ангидрит, шоб тебе приснилась евглена зелёная, або шоб тебя ламинария трахнула или кистепёрая (рыба) покусала, ну хотя бы – хай тэбэ негры казнят!

            Хотя почему негры? Вон Обамыч человечище добродушное – оружия не дал, но Путина заклеймил. А Тамп? Он кто?! Не негр, а …??? Вот и думай теперь, кто тебе казнить будет?

            Вообще элита энта всяческая, особенно нашенская, которая уже такой прогресс сделала. Практически перешагнув рубеж – джип, баня, бабы, бабло (хотя бабло как ререшагнёш?), договорняк, водка. Несколько задержавшись на уровне «можерати», спа, не традиционная ориентация, бабло (как без него) партийняя боротьба, виски. Буквально шагнуло за колону (ВРУ) и является уже от-туда (из-за) с выразительными глазами и не менее сагиттальным поведением. (Сагиттальным – это я пытаюсь термин подобрать).

            «За колонной я, так и простоял. А тебя другой с … встречал».

            Песенка 70-х. А какая верная! Ведь мог же комсомол – когда, хотел!!! Эх!... Да что там!... Кого прошлое с души воротит. Кому нонешнее спа-ть не даёт? А впереди ведь стоко проблем. Например сикоко агарот будет стоить тепереча, землица из этих угодий? Особенно если на пополам с юанью перемешать? А был же в 60-е анекдотец: «Скоко юаней будет стоить хлеб в 2000 году?»

            Вобщем меняем огород на агарот (не кавказское искажение слова, а «веяние времени», «прогресс»!!! Ну в смысле прогрессирующий маразм в развитии).

            Политики, меняясь с энка нанистами – ананистами, приносят  нам такой вот злободневный мусор. Хотя если про муссоров, то они за колоны не ходют. Не та масть! Они «дорожки» прямо у папках с «делами» выказывают. Для удобства-с «работы» т. с.-с.

            А вот я думаю, а как «по бандитски», если «мусор», это женщина? Муссорица? Мусорница?! Хотя нет. Про женщину этак, наверное, не-льзя!

            А про каво можно? Кто эти ругательства вообще выдумал. Один учёный даже говаривал, что, это как бы и не ругательства были, а напоминания потомкам, с воспитательной целью. Это когда гридень, возвращался из дальнего похода к себе домой, то сообчал, многочисленный  детворе, де мол: «Я … вашу мать».

            Хотя молодёж, она же всё одно, куда догадливей, хоть и без интер-нету расла. Понимала, - шо не один ты батянька её (мать нашу)…»! Так, шо «з…….я вгадывать, кого же из нас ты вы…л».

            Такй вот – «… тебе в рот» получается.

            Вот не хватает, этой древней прямоты сейчас, транспарентности… что-ли. Не выйдет там какой нибудь Гройсман и не скапжет: мы тута ча с правительством на вас … положили. Нет! Говорят наложили(?) податковых там обязательств, ну и ответку за ... если, чё не так будет. Не говорят ведь щучьи дети, шо мы будем в этом году разглядывать(?), куда пойдём(?) або будем, уместо «эскима», сосать?

            Политкорректность. Оно ведь тоже «веяние времени».

            Вот я, и говорю давайте-ка новые ругательства удумаем. Такие, шоб понятно было, кто про что говорит! Без, этого самого – Попу – лиз – ма – ма – ма.

            P.S. Да вот ещё шо. Согласно теории, выше упомянутого вченого. Первая фраза женщины, встретивши из похода гридня, была: (а) «х-й с тобой(?)», на что воитель вполне мог ответить: «Да(!) до п-ды(!)», а проходящий мимо дружинник дать вполне разумный совет:

(Пора) «Е – ть ту Люсю!»… Ага…

            Вобщем-то какоето матерное окончание у нас получилось.

            Надо бы что-то менять!

            Теперь вот еще чаво.

Рассматривая ситуацию с позиции увлажненного иудаизма, получается, что

кулаков – раскулачили, кунаков пора бы раскуначить да и с каряками надобно чегой то предпринять.

             Много, много еще каряков в нашем управленческом аппарате!

Общество Запах газа Ленин Мат Мегавселенная Посвящается Ругань Хрущев Цены на газ Эпоха
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