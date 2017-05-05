Благоустрій чи «розпил»? «Озеленення» Кропивницького доручили підприємству, яке спеціалізується на заготівлі дрів

За даними ВООЗ, Україна на першому місці у світі за смертністю від забруднення повітря на 100 тисяч населення. Дерева виконують надважливу роль в очищенні повітря. Варварський підхід до обрізки дерев, з порушенням вимог багатьох законів, призводить до загибелі зелених насаджень. Обрізати більш як 50% крони забороняється. Тож виконання таких робіт, це фактично знищення зелених легень міста. А причина, скоріш за все - банальна жага наживи, бо на це виділяються значні кошти.

Природоохоронні заходи по-кропивницьки

Днями у Кропивницькому вибухнув черговий скандал через вирубку здорових дерев біля Пологового будинку №1, яка відбулась за вказівкою міського голови через, на його думку, «неестетичний вигляд» зелених насаджень. Історія боротьби активістів за збереження зелених насаджень у місті триває досить довго.

Так, навесні 2016 року активісти ГО «Озеленення. Кропивницький» переймались питанням: «скільки можна висадити дерев на 600 тис.грн.?» Саме ця сума була передбачена в міському бюджеті в розділі «заходи з озеленення міста» програми природоохоронних заходів на 2016 рік. Вони обурено дивувались відповідям міськвиконкому, в яких зазначалось: «в міському бюджеті на 2016 рік не закладені кошти на висадку нових дерев»… Куди ж поділись 600 тис.грн.? Але ці гроші все таки знайшлись…

15 грудня 2016 року на засіданні постійної депутатської комісії була презентована програма природоохоронних заходів на 2017 рік. У вступній частині програми міститься звіт про виконання програми на 2016 рік. Виявляється, що 600 тис.грн. пішли на обрізування 71-ої пухової тополі, «догляд» за деревами у кількості 152 одиниці та видалення 80 дерев. Всі ці дерева знаходились на території закладів освіти (дитячих садків та шкіл). Саме на території дитячих садків та шкіл були виявлені факти обрізування дерев узимку «під стовп», внаслідок якого багато дерев загинуло. Зокрема, загинули білі тополі, які років 30 тому масово висаджували на території садочків та шкіл.

Весь цей час активісти дивувались, чому КП «Єлизавета», яке вже давно прославилась дровозаготівлею, виконує обрізку дерев, хоча управління ЖКГ стверджує, що з КП «Єлизавета» укладений договір на знесення дерев. Тепер все стало зрозумілим. Розпорядником 600 тис. грн.. було управління земельних відносин та охорони навколишнього середовища, яке й уклало Договір з КП «Єлизавета» на «догляд», а замовником робіт виступило управління освіти.

У 2017 році управління земельних відносин та охорони навколишнього середовища вирішило не ламати традицію. З надходжень від екологічного податку буде використане 500 тис. грн. на «озеленення», яке за своєю суттю відповідає цьогорічному «озелененню». У 2017 році 300 тис.грн. будуть використані на «озеленення дитячих садків №42, №65, №54, №63. 200 тис.грн. будуть використані на таємничі проекти в ДНЗ №27 та ЗОШ-Інтернат…

Як ви думаєте, природоохоронна прокуратура зможе правильно оцінити цільове використання надходжень від екологічного податку?

Що таке КП «Єлізавета»?

Колективне підприємство (не комунальне, як думає більшість) «Єлізавета», код ЄДРПОУ 22218998, зареєстроване 27.12.1993. Керівник та підписант – Чернік Алла Степанівна. Серед засновників також є Чернік Сергій Степанович (очевидно, брат) та Борщ Михайло Вікторович.

Чернік Алла Степанівна балотувалась до Фортечної районної у місті Кропивницькому раді у 2002-му році. Чернік Сергій Степанович працює генеральним директором ТОВ "КМДК" – лісозаготівельного заводу з виробництва пиломатеріалів у місті Кіров Російської Федерації.

Види діяльності підприємства:

31.09 Виробництво інших меблів

16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

43.21 Електромонтажні роботи

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

43.31 Штукатурні роботи

43.34 Малярні роботи та скління

43.39 Інші роботи із завершення будівництва

81.29 Інші види діяльності із прибирання

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)

Як бачимо, підприємство аж ніяк не спеціалізується на догляді за зеленими насадженнями. Все, що пов’язане з деревиною – це її збут або обробка. Чи зацікавлене таке підприємство у тому, щоб зберегти зелені насадження міста? Чи має воно відповідних спеціалістів? Питання риторичні…

З 2014-го року частка в доходах від тендерів щороку суттєво зростає. За даними системи YouControl, у 2014-му підприємство отримало 1 394 741 грн., у 2015-му - 2 921 310 грн., а у 2016 р. - 3 342 339 грн. бюджетних коштів. Висока залежність від тендерів вказує на залежність від ходу їх проведення, політичної ситуації та інших потенційно корупційних складових.

За 2006-й рік на «ремонт» та «утримання» зелених насаджень і інші подібні роботи, за даними порталу «Є-дата» та пошуково-аналітичної системи «007», КП «Єлізавета» отримало 3 033 848,74 грн. з міського бюджету, виконавши 57 транзакцій.

При цьому міська рада у них же і закуповувала дрова (напевне, зроблені з тих же «відремонтованих» дерев).

Порушення екологічного законодавства

06.12.16 р. зранку було -6 С, а на 07.12.16 вночі та вранці до -14 С. Незважаючи на це, КП "Єлізавета" продовжує "омолоджувати" дерева. Різали, як завжди, до стовпа - на території дитсадка біля школи №31. Те що дерева довго не проживуть після цього - це факт. Дерева не пристосовані до зимової обрізки, Правилами утримання зелених насаджень вона взагалі виключається.

За словами активістів, в управлінні ЖКГ їх запевнили, що змушені обрізати взимку ті дерева, які аварійні. А на території садочка - 47 "аварійних" дерев, як сказали дроворуби з "Єлізавети". Чи можна уявити собі, як можуть одночасно стати аварійними всі дерева на даній території?

Як це робиться? Всі директори (чи завгоспи) усіх шкіл і дитсадків міста подають заяву в міську раду про те, щоб на території школи (садка) була проведена обрізка дерев. Хто визначає, які дерева аварійні, які з них дійсно становлять загрозу - невідомо. Міська рада надає дозвіл на таку обрізку без будь-яких деталей. А що ж законодавство? Немає такого поняття - аварійна обрізка. У Правилах утримання зелених насаджень, п. 9.1.12, є лише:

1) аварійне дерево, яке трухляве, сухе чи пошкоджене - таке підлягає знесенню.

2) аварійні гілки - це сухі, надламані, або ті що знаходяться біля електродротів. Тобто, підлягають видаленню одиночні гілки.

Чому міська рада надає дозвіл на проведення «ремонту», тобто омолоджувального обрізання дерев, у грудні – якщо «Правилами утримання зелених насаджень у містах України» омолоджувальна обрізка дозволяється лише навесні? Тим часом як восени (і тільки в широтах із теплою зимою) проводиться виключно формувальна обрізка з видаленням лише 1-2 річних пагонів.

Згідно з п. 4.2 Доповнення 1 Наказу №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та Утримання об'єктів благоустрою насел.пунктів», омолоджувальна обрізка є КАПІТАЛЬНИМ РЕМОНТОМ об'єкту благоустрою.

А тому потрібен буде ДЕФЕКТНИЙ АКТ про обстеження дерев із висновком про те, що вони потребують омолоджувального обрізання (згідно з п. 9.1.11.3. Правил утримання зелених насаджень, омолоджувальне обрізання виконують лише в дерев, вершина яких почала всихати, а ріст пагонів припинився).

Чому не замазуються рани на деревах, як це має виконуватися згідно з розділом 9, пункти 9.1.9, 9.1.11.2 Правил Утримання зелених насаджень?

Хто нестиме відповідальність за загибель дерева після некваліфікованої обрізки - КП "Єлізавета" чи міська рада, як замовник робіт?

Відкриті кримінальні справи

20.11.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 12014120000000410 та розпочато розслідування кримінального правопорушення за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами КП «Єлізавета».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.11.2014 до СУ УМВС з УБОЗ УМВС надійшли матеріали документальної перевірки ГУ ДФС у Кіровоградській області, в яких зазначено, що службові особи колективного підприємства «Єлізавета» привласнили грошові кошти на загальну суму 402012,38 грн., які були виділені для виконання робіт та поставлення товарів.

У 2010-му році Прокуратурою Ленінського району міста Кіровограда розслідується кримінальна справа № 77-382, порушена за фактами привласнення та розтрати грошових коштів службовими особами КП “Єлізавета”, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що службові особи КП “Єлізавета”, діяльність яких повязана з проведенням ремонтних робіт, та будівництвом будівель всупереч інтересам служби здійснили привласнення та розтрату грошових коштів, що спричинили тяжкі наслідки.

Матеріалів про подальшу долю кримінальних проваджень у відкритому доступі немає, проте сам факт наявності подібних справ ставить під сумнів репутацію підприємства.

Позиція КП «Єлізавета»

Нам вдалось поспілкуватись із директором Колективного підприємства «Єлізавета» Аллою Чернік по телефону. Вона категорично заперечила будь-які звинувачення активістів, більше того, вона заперечила навіть факт проведення підприємством обрізки дерев.

«Ми обрізкою не займаємось! Обрізкою займається КП «Благоустрій». Ми проводимо тільки знесення аварійних дерев, тих, на які міська рада дає акти. Все. А зараз вибачте, я дуже зайнята!», - прокоментувала ситуацію Алла Степанівна.

Такі твердження не відповідають дійсності, адже 2 березня 2017 року з КП «Єлізавета» Головним управлінням житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради було укладено договір про «Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (Поточний ремонт зелених насаджень.)». Договір викладено у відкритому доступі на сайті публічних закупівель «Прозорро».

Висновки

Отже, що маємо у підсумку? Підприємство, яке спеціалізується на заготівлі дрів та виготовленні виробів з деревини, отримує мільйони гривень на заходи з «озеленення» міста. Отримує їх, уникаючи процедури торгів. А після такого «озеленення» - продає місту його ж майно – дрова та вироби з «озеленених» дерев! А місто залишається без грошей, без дерев і без чистого повітря…

То що це воно таке - благоустрій територій, чи розпил - і грошей, і дерев?

Дмитро Сінченко, для газети «День»

Розслідування проведено в рамках проекту «Транспарентність, фінансове здоров'я та конкурентоспроможність місцевого самоврядування в Україні» за підтримки Посольства США