Дурдом чи королевство кривых зеркал. В Україні є чимало явищ, які важко пояснити з точки зору здорового глузду.

На такі роздуми наводять наступні факти.

Суд над Мангером. Протоколи допитів написані не державною, а російською мовою. Адвокати справедливо протестують проти цього, суд відхиляє протест.

Поліцейський,помічений у побитті руками і ногами по голові лежачого українського патріота з вигуками " бандера",пояснює свою поведінку російською мовою,бо державну він, очевидно, так і не вивчив, хоч в правоохоронних органах з 2006 р.

А навіщо, якщо його шеф Аваков також ігнорує державну мову,хоча за 5 років на посаді очільніка МВД можна було б і попугая навчить.

Головнокомандуючий в розпалі війни таємно везе свої долари на Мальдіви замість того , щоб відвезти гривні в Буковель і тим самим посприять своїй державі в тяжку годину.

Президент під час війни має бізнес на території країни-агресора. Коли я запитав у порохобота Палія, історика за фахом, чи було щось подібне в історії людства, він бекав-мекав і врешті визнав, що не знає, що сказати сказати з цього приводу.

Цей перелік можна продовжувати довго.

І люди все це хавають.

До речі про мову. Мова це фундамент нації. Коли є мова, тоді є нація, а коли є нація,тоді виникає потреба у власній державі, як інструменті захисту інтересів нації. Тому наші вороги, прагнучи знищити нас як націю, били в першу чергу по мові.

Тому,якщо ти патріот, розмовляй українскою мовою, принаймі , щоб не давати привід Путіну нападати на Україну задля захисту прав "русскоязычных".