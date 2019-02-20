Коментар до блогу "Пєтіна тисяча" Змушений подавати коментарі до блогів окремими статтями, оскільки проблема публікації коментарів безпосередньо під блогами не вирішена.

У блозі Андрія Українця перекручено факти.

«Нагадаю справу керівника фінансової інспекції Гордієнка, який звинуватив Яценюка в зловживаннях на декілька мільярдів гривень. В результаті покарали не Яценюка, а Гордієнка, якого звільнили з роботи».

Насправді все було не так. Гордієнко почав звинувачувати Яценюка після того, як був відсторонений Яценюком з роботи.

У квітні 2015 року прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відсторонив главу ДФІ Миколу Гордієнко за звинуваченням у необ'єктивності проведення фінансової перевірки концерну "Антонов", зловживанні аудиторами фінансової інспекції при проведенні аудиту великих державних компаній і відсутності контролю за держмайном і держзасобами. В цілому Гордієнко звинуватили у невиконанні близько 30 доручень уряду.

Після цього Гордієнко почав звинувачувати уряд Яценюка у зловживаннях на мільярди гривень.