Коментар до блогу "Пєтіна тисяча"

У блозі Андрія Українця перекручено факти.
«Нагадаю справу керівника фінансової інспекції Гордієнка, який звинуватив Яценюка в зловживаннях на декілька мільярдів гривень. В результаті покарали не Яценюка, а Гордієнка, якого звільнили з роботи».
Насправді все було не так. Гордієнко почав звинувачувати Яценюка після того, як був відсторонений Яценюком з роботи.
У квітні 2015 року прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відсторонив главу ДФІ Миколу Гордієнко за звинуваченням у необ'єктивності проведення фінансової перевірки концерну "Антонов", зловживанні аудиторами фінансової інспекції при проведенні аудиту великих державних компаній і відсутності контролю за держмайном і держзасобами. В цілому Гордієнко звинуватили у невиконанні близько 30 доручень уряду.
Після цього Гордієнко почав звинувачувати уряд Яценюка у зловживаннях на мільярди гривень.
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