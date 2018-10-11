Єдиний реєстр боржників розчиняє заборгованість по аліментах Мешканець Сумської області несистематично сплачував аліменти дитині. Навчити його відповідальності вдалося після того, як відомості про неплатника аліментів були внесені фахівцями юстиції до Єдиного реєстру боржників https://erb.minjust.gov.ua/, до якого потрапляють особи, що мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад 3 місяці.

На Глухівщині 15-річний хлопчик несистематично та несвоєчасно отримував від батька аліменти, в результаті чого виникла заборгованість в розмірі 5 тисяч гривень. Задля найшвидшого відновлення прав підлітка державні виконавці Сумщини застосували до чоловіка ряд примусових заходів, передбачених ініційованим Міністерством юстиції України закону #ЧужихДітейНеБуває. Зокрема, на все нерухоме майно та банківські рахунки мешканця Глухівського району був накладений арешт.

Але справжнім поштовхом до сплати заборгованості та налагодження систематичної сплати аліментів стало занесення відомостей про батька до Єдиного реєстру боржників, адже потрапити до реєстру для громадянина означає: