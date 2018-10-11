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Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Головне територіальне управління юстиції у Сумській області
Сегодня 13:16111

Єдиний реєстр боржників розчиняє заборгованість по аліментах

Мешканець Сумської області несистематично сплачував аліменти дитині. Навчити його відповідальності вдалося після того, як відомості про неплатника аліментів були внесені фахівцями юстиції до Єдиного реєстру боржників https://erb.minjust.gov.ua/, до якого потрапляють особи, що мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад 3 місяці.

На Глухівщині 15-річний хлопчик несистематично та несвоєчасно отримував від батька аліменти, в результаті чого виникла заборгованість в розмірі 5 тисяч гривень. Задля найшвидшого відновлення прав підлітка державні виконавці Сумщини застосували до чоловіка ряд примусових заходів, передбачених ініційованим Міністерством юстиції України закону #ЧужихДітейНеБуває. Зокрема, на все нерухоме майно та банківські рахунки мешканця Глухівського району був накладений арешт.

Але справжнім поштовхом до сплати заборгованості та налагодження систематичної сплати аліментів стало занесення відомостей про батька до Єдиного реєстру боржників, адже потрапити до реєстру для громадянина означає:

  • неможливість укласти будь-яку угоду з відчуження майна;
  • неприємна публічність такої інформації. Наприклад, використовують цей реєстр і для перевірки платоспроможності громадянина – боржник не зможе отримати кредит у банку;
  • відмова у здійсненні будь-якої операції, пов’язаної з оформленням транспортного засобу.
Право Єдиний реєстр боржників Аліменти Борги по аліментах
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