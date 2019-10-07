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Александр Шутко
Александр Шутко
Вчера 18:08138

Оговорка по Трампу

(П(р)орочество)

Настоящий опус хочу написать с рационалистической позиции мирянина хорошо (а хорошо ли это?) ознакомленного с положением вещей (пазлов), из которых обустроен наш с вами видимый(?) мир.

Не буду даже пытаться углубляться в «центры влияния» «управляющие» нашим миром, скажу, что их несколько, но все они управляются, по попустительству Творца, князем мира сего (...).

Знают они об этом или догадываются. Встречаются они ли с «инопланетцами» - нефелимами и рефаимами (демонами), либо ждут Моша-аха или Мах-ди. Все в конечном итоге дождутся ГОЛЕМА, каждый в свой манер.

Скажу лишь, что последнее «царство антихриста» - «чисто человеческое», где Божественное «влияние» (благодать) будет исходить только на тех, кто его (ее) станет призывать. Ибо «выйдет с-на в страшной силе».

Но сейчас не совсем об этом, хотя и в вышеупомянутом контексте.

Итак, пазлы в картинке «желаемого» людьми мироустройства сложились в Новый мировой порядок:

  1. «Путин» подготовил и практически провел развал «империи». Не сегодня-завтра Китай поделит с росией границу по Урал. Хочу подчеркнуть – мирно. Хотя еще надобно будет с подельниками кроить Сибирь и ДВС... Но это не про нас.
  2. Потерю нефти и газа «коллективный Путин» хочет компенсировать «дружбой» со стсранами Ближнего Востока и Вынесу-эллой.
  3. И самый противный для него – «коллективного Путина» вопрос – под чьим флагом будет собрана «земелька руськая»? Киев или Москва!?

Вот в чем вопрос.

Если Москва, то Украина – Новуросия – федеральные округа.

Если Киев – то федеративное устройство, вплоть до полной автономии.

Как вы думаете, с чего это Мед-вед-чуки да Раб-и-новичи против продажи землицы рідної иностранцам? А все просто – где будет больше «иностранщины», там и центр!!!

Я, правда, тоже, чисто как мирянин, индейцем на своей земелюшку быть не очень...

Однако(?)

Быть ли Зеленскому президентом росии(?). На то все одно – Божья воля.

А пути Господни – неисповедимы. Хотя пророчеств – пруд пруди, а это пожалуй самое консолидированное (это чтобы «по-научному» окончить повествование).

ВСЁ.

П.С.: Всем «устальцам» от войны советую выключить на несколько дней телевизор, а в нэте перейти на более привычные ЛГБТ-сайты.

П.П.С.: Да, кстати, согласно данным ЗАГСов РФ в 2010 году росиян насчитывалось 89 миллионов, а не 120-140 млн. Думайте сами.

Общество Голем Зеленский Инопланетяне Мегавселенная Нефелимами Новости Сум Новости Сумщины Рефаимамы Сумская область Сумы Трамп

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