Пьявки VS коронавирус

Учитывая, что образованию фиброза в легких предшествует микротромбоз легочной ткани, то с целью недопущения развития сливных пневмоний можно использовать пьявки, препараты гепариновой группы и другие препараты, разрушающие фибрин.
Весьма эффективна "отвлекающая" терапия.
Читаем, понимаем, не болеем...
Попытка объяснить то важное, что происходит сегодня вокруг нас... 2
Коронавирус поставил перед миром трудную задачу: как одолеть смертельного, непредсказуемого врага. Однозначного ответа на этот вопрос пока нет.... 1