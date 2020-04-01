Блоги

Александр Шутко
Александр Шутко
Сегодня 11:00122

Пьявки VS коронавирус

Продолжаем говорить об актуальном

Учитывая, что образованию фиброза в легких предшествует микротромбоз легочной ткани, то с целью недопущения развития сливных пневмоний можно использовать пьявки, препараты гепариновой группы и другие препараты, разрушающие фибрин.

Весьма эффективна "отвлекающая" терапия.

Общество ИВЛ Коронавирус Пиявки Фиброз легких

По тематике

Александр Шутко
Коронавирус: хорошие новости

Читаем, понимаем, не болеем...

Александр Шутко 01.04.2020 12:05
Александр Шутко
Толковый словарь последних времен

Попытка объяснить то важное, что происходит сегодня вокруг нас... 2

Александр Шутко 20.03.2020 13:33
Вячеслав Киричок
У страха глаза велики

Коронавирус поставил перед миром трудную задачу: как одолеть смертельного, непредсказуемого врага. Однозначного ответа на этот вопрос пока нет.... 1

Вячеслав Киричок 16.03.2020 13:21
view counter
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.