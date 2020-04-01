Пьявки VS коронавирус Продолжаем говорить об актуальном

Учитывая, что образованию фиброза в легких предшествует микротромбоз легочной ткани, то с целью недопущения развития сливных пневмоний можно использовать пьявки, препараты гепариновой группы и другие препараты, разрушающие фибрин.

Весьма эффективна "отвлекающая" терапия.