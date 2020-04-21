Поборем коронавирус О стерилизаторах воздуха и безопасных защитных масках

Ищу предприятия и заинтересованных лиц для налаживания производства стерилизаторов воздуха со 100% гарантией. Недорогих и удобных в обращении. Могут использоваться в медучреждениях, квартирах, блиндажах.

А также для налаживания выпуска инновационных изолирующих масок, не имеющих вредных побочных ефектов, которые есть у существующих масок и распираторов.

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