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Александр Шутко
Александр Шутко
Сегодня 14:0788

Поборем коронавирус

О стерилизаторах воздуха и безопасных защитных масках

Ищу предприятия и заинтересованных лиц для налаживания производства стерилизаторов воздуха со 100% гарантией. Недорогих и удобных в обращении. Могут использоваться в медучреждениях, квартирах, блиндажах.

А также для налаживания выпуска инновационных изолирующих масок, не имеющих вредных побочных ефектов, которые есть у существующих масок и распираторов.

Обрщайтесь по  телефону (050)0131465

Общество Здоровье Коронавирус Пандемия

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