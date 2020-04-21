Поборем коронавирус

Ищу предприятия и заинтересованных лиц для налаживания производства стерилизаторов воздуха со 100% гарантией. Недорогих и удобных в обращении. Могут использоваться в медучреждениях, квартирах, блиндажах.
А также для налаживания выпуска инновационных изолирующих масок, не имеющих вредных побочных ефектов, которые есть у существующих масок и распираторов.
Обрщайтесь по телефону (050)0131465
Продолжаем говорить об актуальном...
Продолжаем говорить об актуальном...
Читаем, понимаем, не болеем...
Попытка объяснить то важное, что происходит сегодня вокруг нас... 2
Коронавирус поставил перед миром трудную задачу: как одолеть смертельного, непредсказуемого врага. Однозначного ответа на этот вопрос пока нет.... 1