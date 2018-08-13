Бизнес

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Кабмин ввел единый порядок получения почтового адреса

27 марта 2019 года Кабинет Министров утвердил комплексное постановление, целью которого является облегчение условий ведения бизнеса в Украине и повышение позиций страны в рейтинге Doing Business.

Документ, среди прочего, закрепляет на законодательном уровне единый порядок присвоения почтовых адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества.

До настоящего времени процедурой предоставления адресов готовым объектам строительства занимались органы местной власти по своему усмотрению. Отсутствие четкой процедуры по предоставлению адресов часто приводила к злоупотреблениям: искусственному затягиванию процедуры и последующее создание препятствий на пути регистрации новых объектов недвижимости.

Постановление также устанавливает, что декларация о готовности объекта к эксплуатации для объектов наименьшей сложности (СС1), которая будет подаваться в электронном кабинете, должна обрабатываться один день автоматически при помощи специального алгоритма.

Кроме того, правительство упростило процесс приведения уставов существующих обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Согласно изменениям, учредители таких предприятий смогут в электронной форме выбирать необходимый вариант устава, а сама процедура регистрации будет максимально ускорена.

Источник: сommercialproperty.ua

Экономика Бизнес
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