Кабмин ввел единый порядок получения почтового адреса

Документ, среди прочего, закрепляет на законодательном уровне единый порядок присвоения почтовых адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества.
До настоящего времени процедурой предоставления адресов готовым объектам строительства занимались органы местной власти по своему усмотрению. Отсутствие четкой процедуры по предоставлению адресов часто приводила к злоупотреблениям: искусственному затягиванию процедуры и последующее создание препятствий на пути регистрации новых объектов недвижимости.
Постановление также устанавливает, что декларация о готовности объекта к эксплуатации для объектов наименьшей сложности (СС1), которая будет подаваться в электронном кабинете, должна обрабатываться один день автоматически при помощи специального алгоритма.
Кроме того, правительство упростило процесс приведения уставов существующих обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Согласно изменениям, учредители таких предприятий смогут в электронной форме выбирать необходимый вариант устава, а сама процедура регистрации будет максимально ускорена.
Источник: сommercialproperty.ua
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