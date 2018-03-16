Макс Поляков рассказал, как технологии влияют на управление бизнесом

Сложно не заметить с какой скоростью сегодня развиваются технологии. Каждый день появляются новые программы и способы обработки информации, которые становятся неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Но, сооснователь «Ассоциация Ноосфера» Макс Поляков считает, что каждое новое изобретение по сути является клоном предыдущего. И в результате бурный всплеск технологий превращается в красивый обман, так как изобретатели, на самом деле, “водят хороводы” вокруг уже известных открытий. Возникает вопрос: почему мы стоим на месте?

В своей научной работе кандидат экономических наук Макс Поляков отмечает, что все технологические решения - и социальные, и экономические - должны обязательно основываться на исследовательской базе и иметь некое новшество в подходе. Проще говоря, чтобы информационные технологии были максимально эффективными, инноваторам и предпринимателям нужно расширить границы мышления. Но далеко не все осознают, как этого достичь.

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Что же не так?

Сегодня переработкой большого массива данных занимаются компьютеры, с каждым днем приумножая количество собранных данных и в такой же мере теряя в их качестве. Макс Поляков, ссылаясь при этом на М.К. Мамардашвили, утверждает, что программы для обработки информации являются всего лишь физическим орудием, заменяющими ручную работу. В них нет самого главного - информационной функции.

Попытки эффективного использования технологий сегодня можно встретить в различных составляющих бизнес-процессов, таких как архитектура организаций, проектирование программ и объектно-ориентированный анализ. Этот список можно продолжать и пополнять хоть каждый день, но эти технологии не несут готовых решений для всех проблем бизнеса. Изначально в основе коммуникации лежат традиционные формы хранения и обмена информацией, такие как, например, ручная обработка данных или бумажные носители. В бизнесе все эти вопросы решают технологии. С их помощью можно быстро обработать большие массивы информации, но, с другой стороны, собранные данные не настолько гибкие в отношении интересов людей, которые имеют тенденцию к постоянному изменению.

В результате, как говорит Макс Поляков, образуется своего рода препятствие, которое заставляет бизнес обрабатывать однотипные данные частями из-за того, что их просто невозможно эффективно скомпоновать. Так или иначе приходится использовать традиционные бумажные носители и ручную обработку данных. Несмотря на этот недостаток нынешних технологий, сложно не заметить, какую огромную выгоду несет для бизнеса машинная обработка данных. При развитии способов коммуникации важно помнить, что по сути все сводится к сбору больших объемов информации, которую нынешние технологии только начинают подвергать эффективному анализу и обработке.

Решение этой проблемы кандидат экономических наук Макс Поляков видит в формировании фундаментальной дисциплины, основу которой он заложил с помощью своей методологии вертикальной интеграции знаний, системно-семиотической парадигмы и других исследований, уже внесших важный вклад в информационный переворот.

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