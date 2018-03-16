Бизнес

admin
admin
Вчера 20:24171

Макс Поляков рассказал, как технологии влияют на управление бизнесом

Макс Поляков, кандидат экономических наук, назвал информационные технологии современным способом управления бизнесом. Вместе с тем Макс Поляков отметил, что эти технологии нуждаются в усовершенствовании, учитывая существующие проблемы в обработке данных.

Сложно не заметить с какой скоростью сегодня развиваются технологии. Каждый день появляются новые программы и способы обработки информации, которые становятся неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Но, сооснователь «Ассоциация Ноосфера» Макс Поляков считает, что каждое новое изобретение по сути является клоном предыдущего. И в результате бурный всплеск технологий превращается в красивый обман, так как изобретатели, на самом деле, “водят хороводы” вокруг уже известных открытий. Возникает вопрос: почему мы стоим на месте?

В своей научной работе кандидат экономических наук Макс Поляков отмечает, что все технологические решения - и социальные, и экономические - должны обязательно основываться на исследовательской базе и иметь некое новшество в подходе. Проще говоря, чтобы информационные технологии были максимально эффективными, инноваторам и предпринимателям нужно расширить границы мышления. Но далеко не все осознают, как этого достичь.

Источник: https://www.pexels.com

Что же не так?

Сегодня переработкой большого массива данных занимаются компьютеры, с каждым днем приумножая количество собранных данных и в такой же мере теряя в их качестве. Макс Поляков, ссылаясь при этом на М.К. Мамардашвили, утверждает, что программы для обработки информации являются всего лишь физическим орудием, заменяющими ручную работу. В них нет самого главного - информационной функции.

Попытки эффективного использования технологий сегодня можно встретить в различных составляющих бизнес-процессов, таких как архитектура организаций, проектирование программ и объектно-ориентированный анализ. Этот список можно продолжать и пополнять хоть каждый день, но эти технологии не несут готовых решений для всех проблем бизнеса. Изначально в основе коммуникации лежат традиционные формы хранения и обмена информацией, такие как, например, ручная обработка данных или бумажные носители. В бизнесе все эти вопросы решают технологии. С их помощью можно быстро обработать большие массивы информации, но, с другой стороны, собранные данные не настолько гибкие в отношении интересов людей, которые имеют тенденцию к постоянному изменению.

Макс Поляков

В результате, как говорит Макс Поляков, образуется своего рода препятствие, которое заставляет бизнес обрабатывать однотипные данные частями из-за того, что их просто невозможно эффективно скомпоновать. Так или иначе приходится использовать традиционные бумажные носители и ручную обработку данных. Несмотря на этот недостаток нынешних технологий, сложно не заметить, какую огромную выгоду несет для бизнеса машинная обработка данных. При развитии способов коммуникации важно помнить, что по сути все сводится к сбору больших объемов информации, которую нынешние технологии только начинают подвергать эффективному анализу и обработке.

Решение этой проблемы кандидат экономических наук Макс Поляков видит в формировании фундаментальной дисциплины, основу которой он заложил с помощью своей методологии вертикальной интеграции знаний, системно-семиотической парадигмы и других исследований, уже внесших важный вклад в информационный переворот. 

®

Экономика

Новости

В Сумах повысили тарифы на вывоз мусора
30.03.2018 14:46
На фронте погиб 19-летний конотопчанин
28.03.2018 17:34
Прохання про допомогу Ксенії Карімовій
22.03.2018 15:24
В Сумах спасатели проинспектировали соблюдение требований пожарной безопасности в «Мануфактуре»
Вчера 14:04
Стало известно, сколько сумские биатлонистки заработали за сезон
Вчера 09:49
Сумские сумоисты везут медали с «Кубка Европы»
Вчера 08:37
За сутки полиция Сумщины раскрыла пять наркопреступлений
30.03.2018 17:59
В Сумах открылась выставка платков в технике батик
30.03.2018 17:54
За минувшие сутки полицейские Сумщины 5 краж
30.03.2018 17:36
В Конотопе попрощались с погибшим в АТО Андреем Кривичем (видео)
30.03.2018 17:22
В Сумах задержали мужчину, который пытался за 2500 долларов взятки вернуть изъятое авто
30.03.2018 17:17
На Сумщине пункт пропуска меняет режим работы
30.03.2018 16:55
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.