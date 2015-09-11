Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:0556

В Сумах отскалолазили к Международному дню гор

21 декабря в Сумах прошли соревнования на скалодроме во Дворце детей и юношества.

Открытое первенство клуба «Абалаковец» было посвящено Международному дню гор и переносилось несколько раз из-за карантина, но наконец-то состоялось. В нем приняли участие более 40 человек.

После нескольких часов напряженных прохождений сложных трасс определились призеры: Николай Майборода и Вера Никитина среди детей 2007 г.р. и младше; Святослав Захаров и Василина Скрынник (2005-2006 г.р.); Максим Пархоменко (2003-2004 г.р.); Егор Медведев и Ксения Устименко (2001-2002 г.р.); Игорь Дячко и Злата Тютченко (2000 г.р. и старше), пишет sportclub.sumy.ua.

Спорт Абалаковец Скалолазание
view counter

По тематике

Юные сумчане проверили себя на прочность
25.05.2016 15:38

Юные сумчане проверили себя на прочность

На выходных в Зеленом гаю прошла приключенческая гонка «Проверь себя на прочность»....

Влюбленных сумчан приглашают на скалодром
11.02.2016 11:00

Влюбленных сумчан приглашают на скалодром

В День Святого Валентина, 14 февраля, пройдет открытое первенство клуба «Абалаковец» по скалолазанию....

11.12.2015 07:46

В Сумах пройдет первенство скалолазов

13 декабря состоится Открытое первенство клуба «Абалаковец» по скалолазанию....

В Сумах соревновались скалолазы
15.09.2015 10:41

В Сумах соревновались скалолазы

12 сентября в Сумах прошло открытое Первенство клуба «Абалаковец» по скалолазанию....

11.09.2015 14:28

Сумчан приглашают на скалодром

В субботу, 12 сентября, на летней эстраде городского парка пройдет открытое первенство клуба туристов-альпинистов «Абалаковец» по спортивному скалолазанию, посвященное Дню...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Слуга народа 2» Алексея Кирющенко (Украина, 2016)
«Слуга народа 2» Алексея Кирющенко (Украина, 2016)
Кино Космос
19:05 – 50 грн.
«Плохой Санта 2» Марка Уотерса (США, 2016)
«Плохой Санта 2» Марка Уотерса (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 16:00 20:00 23:20
«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
«Пассажиры» Мортена Тильдума (США, 2016)
Кино Дружба
19-05 - 50 грн
«Моана» Рона Клементса (США, 2016)
«Моана» Рона Клементса (США, 2016)
Кино Космос
12:50 — 35грн 14:55 — 40грн 17:00 — 40грн 19:05 – 45 грн.
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
«Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела (США, 2016)
Кино Планета Кино
2D - 10:00 14:00 18:00
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса (США, 2016)
Кино Космос
10:20 – 35 грн. 21:00 – 45 грн.
 
«Щелкунчик» Э.Т.А.Гофмана
Театр Театр им. М.С.Щепкина
11.00, 14.00
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.