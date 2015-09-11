В Сумах отскалолазили к Международному дню гор

Открытое первенство клуба «Абалаковец» было посвящено Международному дню гор и переносилось несколько раз из-за карантина, но наконец-то состоялось. В нем приняли участие более 40 человек.
После нескольких часов напряженных прохождений сложных трасс определились призеры: Николай Майборода и Вера Никитина среди детей 2007 г.р. и младше; Святослав Захаров и Василина Скрынник (2005-2006 г.р.); Максим Пархоменко (2003-2004 г.р.); Егор Медведев и Ксения Устименко (2001-2002 г.р.); Игорь Дячко и Злата Тютченко (2000 г.р. и старше), пишет sportclub.sumy.ua.
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