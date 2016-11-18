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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:45355

ПФК "Сумы" не намерен сниматься с чемпионата

Директор «горожан» опроверг слухи о снятии команды с чемпионата.

Информация о возможном исчезновении с футбольной карты Украины ПФК «Сумы», появившаяся накануне на страницах спортивных интернет-ресурсов, не соответствует действительности. Как рассказал директор «горожан» Владимир Присяжнюк, команда продолжит выступления в чемпионате и приложит максимум усилий для сохранения прописки в первой лиге, пишет Footboom.

- В последние дни мой телефон буквально разрывается от звонков и всем приходится объяснять, в том числе и журналистам, что публикации в прессе - не более, чем выдумка: «Сумы» не намерены сниматься с чемпионата, - подчеркнул функционер. - Более того, у клуба могут появиться серьезные инвесторы (на что мы очень надеемся), с помощью которых, убежден, сумской футбол сможет получить новое развитие.

Напомним, что после осенней части сезона «горожане» имеют в активе 18 очков и занимают 16-е место в первой лиге.

Спорт ПФК «Сумы»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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