В Сумах растет число безработных

Об этом сообщил директор городского центра занятости Николай Кухтык во время аппаратного совещания в мэрии.
- На учете находятся 2300 безработных, - начал он. – Количество увеличивается. За счет увольнения наемных работников у физических лиц – предпринимателей. Также завод Фрунзе (Сумское НПО – Ред.), - за последнюю неделю 25 человек зарегистрировалось. А также сокращение в банке «Аваль»… Поэтому ситуация ухудшается. Выплаты проводятся своевременно, задолженности нет.
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