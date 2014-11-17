В Сумах растет число безработных В Новом году в Сумах стало на 267 безработных больше.

Об этом сообщил директор городского центра занятости Николай Кухтык во время аппаратного совещания в мэрии.

- На учете находятся 2300 безработных, - начал он. – Количество увеличивается. За счет увольнения наемных работников у физических лиц – предпринимателей. Также завод Фрунзе (Сумское НПО – Ред.), - за последнюю неделю 25 человек зарегистрировалось. А также сокращение в банке «Аваль»… Поэтому ситуация ухудшается. Выплаты проводятся своевременно, задолженности нет.