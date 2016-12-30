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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:40140

Ситуацию вокруг Ахтырской психбольницы проверят чиновники и депутаты

Изучением ситуации вокруг психбольницы №2 на Ахтырщини занимается областная рабочая группа.

Соответствующее распоряжение о проверке обеспечения условий пребывания людей подписал глава облгосадминистрации Николай Клочко. Рабочая группа по проверке условий пребывания лиц, находящихся на лечении в коммунальном учреждении Сумского областного совета «Областная специализированная психиатрическая больница № 2» создана с целью обеспечения реализации прав, свобод и законных интересов данной категории граждан.

Согласно распорядительному документу, рабочая группа 16-17 января проводила проверку условий пребывания лиц, находящихся на лечении в коммунальном учреждении. В ее состав вошли представители областной администрации и депутаты областного совета.

Напомним, Ахтырской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту возможного причинения физического и морального страдания пациентам коммунального учреждения Сумского областного совета «Сумская областная психиатрическая больница № 2» из-за низкой температуры.

Право Ахтырская психбольница
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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