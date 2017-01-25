Губернатор Сумщины попал в ТОП-10 Глава Сумской облгосадминистрации занял восьмое место в обновленном рейтинге деятельности губернаторов в 2016 году, представленном Комитетом избирателей Украины.

В результате проведенного исследования Сумская область получила 5,4 балла, а глава Сумской облгосадминистрации занял в общем рейтинге восьмое место. Рейтинг был составлен на основании показателей социально-экономического развития областей за прошлый год и мнения экспертов, опрошенных этой общественной организацией.

Сумская область в середине списка по темпам социально-экономического развития и увеличению индекса промышленной продукции. В то же время Сумщина демонстрирует хорошие темпы сокращения безработицы и роста доходов местных бюджетов. Достаточно высоких показателей области удалось достичь в вопросе роста доходов местных бюджетов, хотя по темпам погашения налогового долга регион не на первых позициях.

Эксперты высоко оценили проведение декоммунизации в регионе. Еще в начале февраля 2016 года область была одной из первых по темпам декоммунизации: новые названия получили более 2500 топонимов.

Также область демонстрирует успехи в вопросе создания объединенных громад. В регионе создано 15 ОТГ (1 городская, 7 поселковых, 7 сельских). Из них в 2016 году созданы 14. Облгосадминистрация поддержала инициативу объединенных общин и активизировала внесение изменений в Перспективный план области.

Эксперты напомнили, что перед тем, как возглавить облгосадминистрацию, Николай Клочко был главой Сумского областного совета, поэтому хорошо знает специфику региона, а также отлаженную коммуникацию с облсоветом. Они не смогли назвать откровенно провальных направлений его деятельности, объяснив такой рейтинг тем, что Сумщина стала заложником общеэкономической и политической ситуации. В отчете Комитета избирателей Украины отмечается, что длина общей линии государственной границы Сумской области с Россией составляет 562 км, что делает ее расположения стратегически важным на фоне обострения украинского-российских отношений.

Оценка областей проводилась по 10-ти бальной системе - максимум пять баллов можно было получить за социально-экономическое развитие и еще пять баллов могли поставить эксперты, принимавшие участие в анкетировании. Всего было выделено 16 направлений. Среди прочего поднимались вопросы по реализации реформ на местах (децентрализация, упрощение предоставления админуслуг, государственные закупки, борьба с коррупцией), кадровой политики главы облгосадминистрации и сотрудничества с областным советом, прозрачности работы и т.п. В экспертном опросе приняли участие 245 человек. Преимущественно это были лидеры общественного мнения, политические эксперты и представители СМИ.