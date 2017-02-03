Пациенты Ахтырской психбольницы умерли от гнойной пневмонии Четверо умерших в декабре прошлого года пациентов областной психбольницы № 2 на Ахтырщине имели диагноз гнойная пневмония.

Об этом заявил глава Сумского облсовета Владимир Токарь в ходе обсуждения проекта решения об увольнении главного врача больницы Лилии Неофитной.

- У меня есть информация о том, что четверо пациентов, тела которых были эксгумированы две недели назад, умерли не от сердечно-сосудистых заболеваний, как было указано в документах, а от гнойной пневмонии, - сообщил глава облсовета.

В итоге за увольнение проголосовали 40 депутатов облсовета. Самой Лили Неофитной слова не давали.

- Вы не думайте о том, будет ли она на работе, думайте о то, будет ли она на свободе, - посоветовал Владимир Токарь защитникам г-жи Неофитной.

Согласно решения, облсовет прекратил действие договора, заключенного с главным врачом коммунального учреждения Сумского областного совета «Областная специализированная психиатрическая больница № 2» Неофитной Лилией Павловной и, соответственно, уволил ее по основаниям, предусмотренным контрактом, в соответствии с пунктом 8 статьи 36 Кодекса законов о труде Украины.

Кроме того, в преамбуле проекта решения рассказывается обо всех «грехах», совершенных г-жой Неофитной на посту главврача психбольницы, а именно: неподдержание надлежащей температуры в помещениях больницы, противодействие переводу замерзающих пациентов в Роменскую психбольницу, заболевание пациентов пневмонией, нарушение сроков пребывания пациентов на принудительном лечении.

Об этом же рассказал и начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.