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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:37211

ПФК «Сумы» может объединиться с роменским «Агробизнесом»

Китайские инвесторы, вызвавшиеся финансировать ПФК «Сумы», по-прежнему не выходят на связь с руководством клуба.

Неделю назад стало известно, что инвесторы, о приходе которых в клуб было заявлено в январе, отказались предоставлять деньги, и судьба клуба зависла в воздухе, пишет Спортарена.

Сейчас клуб существует на деньги, которые выделило Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (СМНПО). Бывший завод имени Фрунзе выделил средства на сборы команды, проживание в отеле и подготовку ко второй части сезона.

До конца чемпионата Первой лиги поддержать существование клуба готовы областная федерация футбола совместно с фирмой «Агробизнес-ТСК», которая имеет одноименный любительский клуб.

Уже по завершению сезона аграрная фирма может взять финансирование клуба полностью на себя, объединив свою команду с ПФК «Сумы».

В текущем чемпионате Первой лиги Сумы идут на 16-й позиции с 18 очками.

Первый матч после зимнего перерыва сумчане проведут с Тернополем. Базовая дата 21-го тура — 18 марта.

Спорт ПФК «Сумы»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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