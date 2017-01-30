ПФК «Сумы» может объединиться с роменским «Агробизнесом» Китайские инвесторы, вызвавшиеся финансировать ПФК «Сумы», по-прежнему не выходят на связь с руководством клуба.

Неделю назад стало известно, что инвесторы, о приходе которых в клуб было заявлено в январе, отказались предоставлять деньги, и судьба клуба зависла в воздухе, пишет Спортарена.

Сейчас клуб существует на деньги, которые выделило Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (СМНПО). Бывший завод имени Фрунзе выделил средства на сборы команды, проживание в отеле и подготовку ко второй части сезона.

До конца чемпионата Первой лиги поддержать существование клуба готовы областная федерация футбола совместно с фирмой «Агробизнес-ТСК», которая имеет одноименный любительский клуб.

Уже по завершению сезона аграрная фирма может взять финансирование клуба полностью на себя, объединив свою команду с ПФК «Сумы».

В текущем чемпионате Первой лиги Сумы идут на 16-й позиции с 18 очками.

Первый матч после зимнего перерыва сумчане проведут с Тернополем. Базовая дата 21-го тура — 18 марта.