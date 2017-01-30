ПФК «Сумы» может объединиться с роменским «Агробизнесом»

Неделю назад стало известно, что инвесторы, о приходе которых в клуб было заявлено в январе, отказались предоставлять деньги, и судьба клуба зависла в воздухе, пишет Спортарена.
Сейчас клуб существует на деньги, которые выделило Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (СМНПО). Бывший завод имени Фрунзе выделил средства на сборы команды, проживание в отеле и подготовку ко второй части сезона.
До конца чемпионата Первой лиги поддержать существование клуба готовы областная федерация футбола совместно с фирмой «Агробизнес-ТСК», которая имеет одноименный любительский клуб.
Уже по завершению сезона аграрная фирма может взять финансирование клуба полностью на себя, объединив свою команду с ПФК «Сумы».
В текущем чемпионате Первой лиги Сумы идут на 16-й позиции с 18 очками.
Первый матч после зимнего перерыва сумчане проведут с Тернополем. Базовая дата 21-го тура — 18 марта.
Как стало известно MatchDay, китайские инвесторы больше не будут финансировать ПФК «Сумы»....
7 февраля ПФК «Сумы» сыграли контрольный матч с командой «Спартак-Сумбуд»....
5 февраля состоялся товарищеский матч между ПФК «Сумы» и «Викторией» из Николаевки....
2 февраля на стадионе ФЦ «Барса» состоялся контрольный матч между ПФК «Сумы» и ФК «Барса U-19»....
Первым новичком донецкого «Олимпика» этой зимой стал экс-игрок ПФК «Сумы» Иван Брикнер....