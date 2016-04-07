Сумчан зовут на субботники В понедельник в Сумах начался общегородской месячник по благоустройству.

О том, как убирать город весной, на брифинге 15 марта рассказали заместитель директора департамента инфраструктуры города Виктор Павленко и начальник управления «Инспекции по благоустройству города Сумы» Руслан Голоперов.

Как сообщил Виктор Павленко, поскольку погода позволяет, генеральную уборку города решили начать раньше. Поэтому, в этом году месячник благоустройства продлится с 13 марта по 14 апреля. Днями общегородской уборки определены четыре дня в марте: 17, 18, 24, 25. Отдельно намечено фронт работ для каждого коммунального предприятия и структурного подразделения городского совета, жилищно-эксплуатационной организации.

Учреждениям отрасли «Здравоохранение» поручено наводить порядок на своих территориях и вокруг, для отрасли «Образование» определены определенные участки для уборки.

К сведению квартальных доведено задание для жителей частного сектора.

Начальник управления «Инспекции по благоустройству города Сумы» призвал субъекты хозяйствования также не пренебрегать уборкой. Не убранная у магазина или офиса территория грозит штрафом 340-1360 грн. для физических лиц и 850-1700 грн. для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Такое же наказание, напомнил сумчан Руслан Голоперов, предусмотрено и за сжигание сухой растительности.

Собранные за субботник растительные отходы по согласованию с управлением «Инспекция по благоустройству города Сумы» будут отвозить на «зеленый полигон», а ТБО - на полигон в Великом Бобрике, где КП «Сумижикомсервис» примет его на безвозмездной основе.

Сумчанам, которые хотят присоединиться к уборке, глава Инспекции по благоустройству посоветовал предварительно обратиться к ним, с тем, чтобы согласовать детали уборки. Инвентарем, сообщил Руслан Голоперов, помочь не смогут, а вот в организационных моментах, в частности в вывозе мусора, помогут.

Тел. для справок: 70-06-02 (управление «Инспекция по благоустройству. Сумы»), 70-05-90, 70-05-97 (департамента инфраструктуры города), 700-120 (КП «Дорремстрой»).