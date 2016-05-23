В Сумах собираются менять лампы уличного освещения КП «Горсвет» сообщает о плане работ на следующей неделе.

В течение четырех рабочих дней продлится замена ламп.

27 марта светильники будут менять по проезду Кузнечный, ул. Покровской, ул. Некрасова, ул. Круговой, ул. Суворова, пер. Суворова, ул. Каховской;

28 марта - по ул. Каховской, ул. Цымлянской, ул. Маяковского, пер. Низовом, ул. Успенского, ул. 2-ой Набережной р. Стрелка, пер. Кнышевском, в детском парке «Сказка»;

29 марта - по ул. Быкова, ул. Сирко, ул. Пушкина, ул. Чайковского, ул. Металлургов, ул. Р. Атаманюка, пр-ту М. Лушпы;

31 марта - по ул. Парковой, ул. М. Вовчок, пр-ту М. Лушпы, ул. Гамалия, ул. Б. Хмельницкого, ул. И. Кавалеридзе, ул. Кутузова, ул. Жуковского.

Кроме того, 30 марта специалисты КП «Горсвет» проведут монтаж кронштейнов и светильников по ул. Мусоргского, ул. Вишневой, ул. Мирошниченко, ул. Восточной, ул. Карбышева, ул. Подгорной;

31 марта - по ул. Малиновского, ул. Некрасова.

27 марта пройдет монтаж кабеля по ул. Шевченко.