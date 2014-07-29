Сумской мэр обзавелся новым замом

Такое решение приняли депутаты Сумского горсовета сегодня, 29 марта, во время очередной сессии. Напомним, Ольга Волошина является директором школы № 3, а также депутатом горсовета от БПП «Солидарность».
За ее кандидатуру проголосовали 24 депутата.
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