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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:53779

Мэр Сум хочет двух новых замов

На рассмотрение сессии Сумского горсовета, которая проходит прямо сейчас, выносится проект решения «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 11 декабря 2015 № 58 МР «Об утверждении заместителей городского головы».

Мэр Сум Александр Лысенко предлагает назначить своим замом харьковчанина Александра Ларина, который сейчас является советником главы Сумской ОГА Романа Грищенко. Его жена буквально на прошлой неделе попала в ДТП, писал  Newsroom. Патрульные обнаружили у нее признаки опьянения, однако она отказалась от прохождения теста на содержание алкоголя в крови. В отношении фигурантки копы составили протокол по статье 124 КУоАП («нарушение правил дорожного движения») и 130 КУоАП («отказ от осмотра водителя на состояние опьянения»). Сам Александр Ларин наследил в комментариях к новости, угрожая судом журналистам.

А управляющей делами исполкома  мэр предлагает назначить 29-летнюю Юлию Павлик, которая уже год является помощником самого мэра, а до того работала в департаменте коммуникаций и информационной политики, затем - в управлении по хозяйственным и общим вопросам.

Политика Заммэра Сум
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