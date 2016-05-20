Сумчанину вручили орден «За заслуги перед Польшей»

Владимир Марцинковский – выдающийся ученый современности, всемирно известный в области гидродинамики, вибронадёжности и герметичности машин, основатель научного направления «Гермомеханика», заслуженный деятель науки и техники Украины. Орден профессору вручили Генеральный Консул Польши в Харькове Януш Яблонский и Сенатор Гжегош Печкис.
Орден «За заслуги перед Польшей» – государственная награда Республики Польша. Он является высшей наградой за выдающиеся заслуги в деле укрепления международного сотрудничества и развития отношений между народами. Орденом награждаются иностранные граждане и лица польской национальности, проживающие за рубежом, которые своей деятельностью внесли выдающийся вклад в международное сотрудничество и развитие связей Республики Польша с другими государствами и нациями. Решение о награждении Орденом принимается Президентом Республики Польша по представлению Министерства иностранных дел.
Напомним, что это не первая награда д.т.н., проф. Владимира Марцинковского от Республики Польша. Так, в 2009 г. за большой вклад в области насосостроения Владимир Альбинович получил международную награду журнала «Насосы и насосное оборудование» (Pompy Pompownie) (Польша), а в 2010 г. – звание доктора honoris causa Политехники Свентокжиской (г. Кельце, Польша), сообщает сайт СумГУ.
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