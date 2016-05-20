Сумчанину вручили орден «За заслуги перед Польшей» 26 марта заслуженному профессору Сумского государственного университета, почетному доктору honoris causa, доктору технических наук Владимиру Марцинковского вручен орден «За заслуги перед Польшей» от Президента Республики Польша Анджея Дуды.

Владимир Марцинковский – выдающийся ученый современности, всемирно известный в области гидродинамики, вибронадёжности и герметичности машин, основатель научного направления «Гермомеханика», заслуженный деятель науки и техники Украины. Орден профессору вручили Генеральный Консул Польши в Харькове Януш Яблонский и Сенатор Гжегош Печкис.

Орден «За заслуги перед Польшей» – государственная награда Республики Польша. Он является высшей наградой за выдающиеся заслуги в деле укрепления международного сотрудничества и развития отношений между народами. Орденом награждаются иностранные граждане и лица польской национальности, проживающие за рубежом, которые своей деятельностью внесли выдающийся вклад в международное сотрудничество и развитие связей Республики Польша с другими государствами и нациями. Решение о награждении Орденом принимается Президентом Республики Польша по представлению Министерства иностранных дел.

Напомним, что это не первая награда д.т.н., проф. Владимира Марцинковского от Республики Польша. Так, в 2009 г. за большой вклад в области насосостроения Владимир Альбинович получил международную награду журнала «Насосы и насосное оборудование» (Pompy Pompownie) (Польша), а в 2010 г. – звание доктора honoris causa Политехники Свентокжиской (г. Кельце, Польша), сообщает сайт СумГУ.