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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:1569

Погибшего командира 128-й бригады Евгения Коростелева наградили орденом Богдана Хмельницкого

Сумской военный получил посмертную награду за личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил погибшего в результате ранения в Донбассе командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Евгения Коростелева орденом Богдана Хмельницкого. Об этом говорится в указе главы государства №853 / 2019.

«За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Коростелева Евгения Владимировича - полковника (посмертно)», - говорится в документе.

Напомним: Евгений Коростелев умер в ночь на 19 ноября в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона от ранений, получено 12 ноября во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.

Коростелев стал командиром 128-й бригады только в сентябре этого года. До этого он служил в 25-й десантной бригады, где был начальником артиллерии и заместителем командира. Имел звание полковника.

У офицера осталась жена, дочь и сын.

Сегодня проходят его похороны.

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