Погибшего командира 128-й бригады Евгения Коростелева наградили орденом Богдана Хмельницкого

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил погибшего в результате ранения в Донбассе командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Евгения Коростелева орденом Богдана Хмельницкого. Об этом говорится в указе главы государства №853 / 2019.
«За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Коростелева Евгения Владимировича - полковника (посмертно)», - говорится в документе.
Напомним: Евгений Коростелев умер в ночь на 19 ноября в Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона от ранений, получено 12 ноября во время выполнения задач в районе проведения операции Объединенных сил.
Коростелев стал командиром 128-й бригады только в сентябре этого года. До этого он служил в 25-й десантной бригады, где был начальником артиллерии и заместителем командира. Имел звание полковника.
У офицера осталась жена, дочь и сын.
Сегодня проходят его похороны.
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