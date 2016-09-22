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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 17:2036

На Сумщине безработица выросла почти на треть

В Сумской области в январе-марте этого года произошло увеличение численности зарегистрированных безработных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,7%.

По словам директора областного центра занятости Владимира Подлесного, основными причинами такой ситуации является значительное увеличение доли уволенных с предприятий, работа которых носит сезонный характер. Если раньше предприятия разной формы собственности освобождали своих работников, как правило, в ноябре-декабре, то в этом году - в январе-марте. К примеру, «Михайловские огнеупоры», что в Краснопольском районе, где сезонный характер производства, в прошлом году уволило в январе-марте 10 человек, а в этом году в этот же период - 105.

В то же время существенные увольнения работников произошли на ПАО «Сумское НПО» из-за задолженности по выплате заработной платы (в январе-марте зарегистрировано 236 безработных), Глуховском ООО НПФ «Модуль» из-за отсутствия заказов (72 безработных).

Ряды безработных в области пополнились из-за сокращения численности специалистов в отделах образования горсоветов и райгосадминистраций, управлении Государственной пенитенциарной службы Украины и Государственной инспекции сельского хозяйства области, филиала управления магистральных газопроводов «Киевтрансгаз», ОАО «Укртрансгаз», филиала «Конотопский молокозавод» и другие.

Также пришли в центр занятости, чтобы получать от государства помощь, многие наемные работники уволенные от физических лиц-предпринимателей. Таких зарегистрировано 1623 человека.

Кроме того, 326 человек, которые еще недавно занимались предпринимательством а теперь отказались от собственного дела, тоже стали безработными.

Вдвое увеличилось численность участников АТО, которые зарегистрировались в центрах занятости, - с 67 до 134 человек.

В марте 2017 численность лиц, которым был предоставлен статус безработного, увеличилась по сравнению с мартом прошлого года на 28,5% (501 человек). На ситуацию на рынке труда повлияло сокращение лиц, которые раньше занимались предпринимательской деятельностью и нанимали работников.

Общество Безработные Владимир Подлесный Центр занятости

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