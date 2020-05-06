Кількість офіційно зареєстрованих безробітних на Сумщині сягнула майже 23 тисяч На ранок 27 травня кількість офіційно зареєстрованих безробітних на Сумщині зросла до 22 тисяч 832 осіб. Минулого тижня зареєстровано 724 безробітних.

Про це свідчать дані обласної служби зайнятості.

«Протягом останнього тижня реєстрація безробітних дещо скоротилася, але тенденція до їх збільшення зберігається. Так, якщо на початку травня щодня в службі зайнятості реєструвалося від 280 до 520 осіб, то за останній тиждень - від 120 до 170 чоловік», - заявили у службі зайнятості.

За словами директора обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, з 12 березня (початок карантину) зареєструвалось 10 тисяч 922 безробітних - майже удвічі більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Всього ж звернулося до обласної служби зайнятості за період карантину 11891 осіб.

Незважаючи на те, що кількість працевлаштованих невпинно зростає, число безробітних все таки збільшується. Лише за травень за сприяння служби зайнятості працевлаштувалися 706 чоловік. Однак за цей же місяць загальна кількість зареєстрованих безробітних зросла на 1749 осіб.

Протягом оголошеного карантину у базі даних обласної служби зайнятості налічувалося 5641 вакансія, тоді як торік за цей період їх було 11049 – майже вдвічі більше.

Нагадаємо: за прогнозами Кабінету міністрів України, у 2020 році очікується різке зростання кількості безробітних - до 9,4%, минулого року цей показник становив 8,2%.