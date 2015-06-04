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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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5-летний мальчик самостоятельно заехал за 120 км от дома

Мальчик с Путивльщины заставил поволноваться не только своих родителей, но и поднял по тревоге всех сотрудников полиции Сумщины и Черниговщины, которые разыскивали его как бе вести пропавшего.

О том, что из дома пропал пятилетний сын, взволнованные родители сообщили в полицию утром. По тревоге был поднят весь личный состав Путивльского и прилегающих отделов полиции, ребенка объявили в розыск как без вести пропавшего. На его поиски были брошены все силы и средства правоохранительных органов - прочесывалась территория вокруг села, где живет семья, и соседние населенные пункты, опрашивались местные жители, отрабатывались все возможные и невозможные версии исчезновения мальчика.

Нашелся же он неожиданно совсем не там, где его искали - аж на Черниговщине. Об этом сообщили местным полицейским их коллеги из Новгород-Северского.

Выяснилось, что одинокого ребенка неподалеку от своего дома увидел житель села Орловка. Мальчик был немного взволнован, и возле него не было никого из взрослых. О «находке» мужчина сообщил на линию «102». Группа быстрого реагирования Новгород-Северского отдела полиции доставила мальчика в райцентр и передала специалистам соответствующей службы, которая занимается делами детей и молодежи.

«Мальчик рассказал, что хотел купить себе мобильный, поэтому отправился в путь, - комментирует ситуацию начальник отдела ювенальной превенции УПД ГУНП области Сергей Тарасенко. - Впрочем, в течение дня в силу своего возраста и фантазии он несколько раз менял версии, что толкнуло его на путешествие. Но какой-то причины работники полиции так и не нашли - с родителями конфликтов не возникало, семья порядочная и имеет в селе хорошую репутацию».

В тот же день отец, извещенный правоохранителями, поехал в соседнюю область и забрал мальчика домой. Кажется, что только увидев отца, мальчик начал понимать, насколько опасной была его путешествие, и он пообещал больше никогда не уходить из дома без разрешения.

Сейчас сотрудники полиции уже составили на родителей административный протокол по ст. 184 КУоАП, и направят его на рассмотрение суда. Также ведутся поиски автобуса, на котором путешествовал мальчик, и выясняется личность водителя, к которому будут применены меры дисциплинарного воздействия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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