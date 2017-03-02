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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Экс-директору Ахтырской психбольницы не продлили домашний арест

12 мая в Заречном райсуде рассматривалось ходатайство прокуратуры о продлении срока действия домашнего ареста бывшему руководителю психиатрической больницы.

12 мая следственным судьей оставлено без удовлетворения ходатайство прокурора о продлении срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении гражданки Н., которая подозревается в совершении уголовных преступлений по ч. 1 ст. 127 (истязание, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК Украины, сообщает пресс-служба Заречного райсуда г. Сумы.

Во время судебного разбирательства указанного ходатайства было установлено, что постановлением апелляционного суда Сумской области от 9 марта 2017 года относительно гражданки Н., избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с возложением обязанностей. Срок действия этого постановления истек 28 апреля 2017 года. В связи с этим у следственного судьи отсутствуют правовые основания для удовлетворения ходатайства прокурора о продлении срока действия меры пресечения в отношении подозреваемой Н., поскольку истек срок действия предыдущего постановления суда.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней.

Напомним, с ноября 2016 года по январь 2017 года в отделениях Сумской областной специализированной психиатрической больницы № 2 температура воздуха была низкой (от 10 до 18 градусов, при норме - 20 градусов по шкале Цельсия). Однако руководитель учреждения не приняла никаких действенных мер по решению данной ситуации.

Вследствие неудовлетворительных условий, в частности низкой температуры, пять человек погибли. Установлено, что причиной их смерти стала гнойная пневмония, возникшая из-за температуры в палатах ниже нормы. Подозреваемая Н. была осведомлена о содержании больных в условиях недопустимого температурного режима, и сознательно оставляла без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по болезни.

Право Лилия Неофитная
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