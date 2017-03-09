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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Лилии Неофитной избрали меру пресечения - частичный домашний арест

22 мая следственным судьей было отказано в удовлетворении ходатайства следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-директора Ахтырской психбольницы Лилии Неофитнои, которая подозревается в умышленном причинении физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации и оставлении в опасности, повлекшем смерть.

Вместо этого постановлением суда к подозреваемой применена мера пресечения в виде домашнего ареста с 22-00 ч. до 6-00 ч. ежедневно. Также, по подозреваемую возложены следующие обязанности:

- не отлучаться с места жительства без разрешения следователя, прокурора, следователя судьи, суда;

- безотлагательно уведомлять следователя, прокурора, следственного судью, суд об изменении своего места жительства и регистрации;

- воздерживаться от общения со свидетелями;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Установлен срок действия постановления в части применения меры пресечения и возложение на подозреваемого обязанностей - до 16.00 29 июня 2017 года.

Напомним, с ноября 2016 года по январь 2017 года в отделениях специализированной психиатрической больницы температура воздуха была низкой (от 10 до 18 градусов, при норме - 20 градусов). Однако руководитель учреждения не применила никаких действенных мер по решению данной ситуации.

Вследствие неудовлетворительных условий, в частности низкой температуры, пять человек погибли. Установлено, что причиной их смерти стала гнойная пневмония, из-за температуры в палатах ниже нормы. Подозреваемая Неофитная была осведомлена о содержании больных в условиях недопустимого температурного режима, и сознательно оставляла без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по болезни, сообщает пресс-служба Заречного райсуда г. Сумы.

Право Лилия Неофитная
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