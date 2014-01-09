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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Возле музея Чехова высадят вишневый сад

24 мая прошло выездное рабочее совещание на территории музейного комплекса «Мемориальный Дом-музей А.П.Чехова в городе Сумы».

«В прошлом году были начаты работы по расчистке вокруг озера, расположенного на территории этой исторической усадьбы-памятника, - напомнил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. - Но это только первый шаг. На предыдущих совещаниях по благоустройству ее «зеленой зоны» мы решили расчистить озеро, сделать береговые склоны более пологими, высадить вокруг него деревья, построить водораздельного дамбу, чтобы сумчанам и гостям города было удобно и приятно отдыхать».

Кроме благоустройства территории, проектом также предусмотрено высадки - на участке между усадьбой Линтваревых и озером - молодых плодовых деревьев на месте, где был сад, который когда-то дарил творческое вдохновение А.П.Чехову.

Однако, по словам Дмитрия Живицкого, благоустройство и упорядочение «зеленой зоны» не является конечной целью реконструкции культурного объекта.

«Восстановление озера и цветущего плодового сада, которыми когда-то любовался А.П.Чехов, поможет достичь основной цели проекта - сделать из этой исторической усадьбы привлекательный объект туристической инфраструктуры, полноценную современную рекреационную зону с неповторимой аурой, которая будет помогать жителям и гостям областного центра тоньше чувствовать атмосферу произведений знаменитого писателя», - отметил чиновник.

Также он выразил надежду, что городские власти Сум не останутся в стороне и присоединятся к работам по реконструкции усадьбы-музея, территория которой и должна стать не только любимым местом семейного отдыха, но и удобной площадкой для проведения различных городских, областных и международных культурных мероприятий - фестивалей, пленэров, семинаров, мастер-классов и т.п.

Общество Дом-музей Чехова
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