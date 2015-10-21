Архитекторы показали, каким видят дом-музей Чехова В Сети опубликованы проекты реконструкции дома-музея Чехова на Луке.

Один из авторов проекта архитектор Эдуард Головин выложил в Фейсбуке эскизных проект от специалистов «АрхДизайнСтудии».

«Эскизное представление о благоустройстве территории дома-музея А.П. Чехова в Сумах от специалистов «АрхДизайнСтудии», - прокомментировал он.