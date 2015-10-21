Архитекторы показали, каким видят дом-музей Чехова

Один из авторов проекта архитектор Эдуард Головин выложил в Фейсбуке эскизных проект от специалистов «АрхДизайнСтудии».
«Эскизное представление о благоустройстве территории дома-музея А.П. Чехова в Сумах от специалистов «АрхДизайнСтудии», - прокомментировал он.
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