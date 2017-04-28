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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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31 мая на Сумщине стартует Всеукраинское медицинское ралли

Более сорока команд бригад экстренной медицинской помощи из Украины и 7 международных команд будут соревноваться в своем мастерстве и профессиональной подготовке.

Об этом во время брифинга журналистам сообщил начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко.

«Впервые на Сумщине состоится беспрецедентное мероприятие - широкомасштабная Научно-практическая конференция по вопросам оказания экстренной медицинской помощи и деятельности службы медицины катастроф в зоне АТО, - отметил чиновник. - В ее рамках пройдут соревнования бригад экстренной медицинской помощи с международным участием «Сумское медицинское ралли-2017». Кроме украинских медиков, в Сумщину посетят команды из стран Прибалтики, Польши, Молдовы, Беларуси, Казахстана».

Мероприятия начнутся 31 мая 2017 в 9.30 в Сумах на площади Независимости торжественным открытием и закончатся 2 июня в 16.00 церемонией награждения победителей соревнований. В течение этого времени бригады экстренной медицинской помощи будут бороться за звание лучших в скорости и профессионализма оказания медицинской помощи.

Команды будут соревноваться на территории детского лагеря отдыха «Звездный» ПАО «Сумыхимпром» (с. Ольшанка Сумского района). Судьями соревнований будут научные работники Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф МЗ Украины, кафедр экстренной медицины медицинских вузов страны, тренеры из европейских стран и США.

В программе мероприятий также ожидается проведение мастер-классов, конференции для руководителей центров экстренной медицинской помощи, Медицинского форума с участием представителей соседних областей. На закрытие ралли ожидается приезд и. о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

Общество Медицинское ралли
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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