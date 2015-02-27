Выборы директора ЦДМ: провластный кандидат победил Сегодня, 9 июня, в Сумской мэрии прошло собеседование кандидатов на должность директора Центра досуга молодежи.

В нем приняли участие 3 кандидата, хотя изначально подавали свои кандидатуры 7 человек. После полуторачасовой презентации прошло голосование. 9 членов конкурсной комиссии отдали свои голосования следующим образом: 6 – Игорь Ганненко, 1 – Кирилл Бурлака, 0 – Дмитрий Тищенко. Двое членов комиссии не определились со своим кандидатом.

Напомним, сумская молодежь изначально подозревала, что на должность директора сразу планировался нынешний пресс-секретарь городского головы Сум Александра Лысенко и его однопартиец Игорь Ганненко. В знак протеста против непрозрачности конкурса из конкурсной комиссии вышли 4 члена.

Теперь слово за мэром, которому решать, кто же станет директором.