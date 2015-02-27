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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:47395

Выборы директора ЦДМ: провластный кандидат победил

Сегодня, 9 июня, в Сумской мэрии прошло собеседование кандидатов на должность директора Центра досуга молодежи.

В нем приняли участие 3 кандидата, хотя изначально подавали свои кандидатуры 7 человек. После полуторачасовой презентации прошло голосование. 9 членов конкурсной комиссии отдали свои голосования следующим образом: 6 – Игорь Ганненко, 1 – Кирилл Бурлака, 0 – Дмитрий Тищенко. Двое членов комиссии не определились со своим кандидатом.

Напомним, сумская молодежь изначально подозревала, что на должность директора сразу планировался нынешний пресс-секретарь городского головы Сум Александра Лысенко и его однопартиец Игорь Ганненко. В знак протеста против непрозрачности конкурса из конкурсной комиссии вышли 4 члена.

Теперь слово за мэром, которому решать, кто же станет директором.

Общество Сумской городской центр досуга молодежи
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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