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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:34139

Налоговики Сумщины предупредили экспорт нелегального леса в Турцию

Работники оперативного управления ГУ ГФС в Сумской области в рамках операции «Рубеж - 2017» в апреле 2017 года разоблачили схему преступной деятельности, связанной с экспортом лесоматериалов.

Она заключалась в незаконном приобретении, легализации и дальнейшей реализации лесоматериалов в Турцию по искусственно заниженным ценам, что позволяло теневым дельцам уклоняться от уплаты налогов в бюджет и выводить за границу валютную выручку.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве, открытом прокуратурой Сумской области по ст. 212, 358, 366 УК Украины по фактам указанных нарушений налогового законодательства, установлено, что одно из предприятий, которое входило в схемы, продолжает незаконно растаможивать пиломатериалы через Одесскую таможню ГФС.

Чтобы предотвратить указанные экспортные операции, на основании полученной постановления судебного органа, работниками налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области инициировано приостановление таможенного оформления груза сосновых пиломатериалов. После проведения соответствующих процедур груз пиломатериалов стоимостью около 500 тыс. грн изъяты.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Право ГФС
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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