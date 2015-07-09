Сумчане едут на всемирную универсиаду

В сборную по волейболу включены Владислав Богатырев, Горден Брова, Александр Гладенко, Максим Дрозд и Евгений Кисилюк из СумГУ. Представители этого же университета Андрей Колесник, Геворг Манукян и Александр Черкай примут участие в соревнованиях по дзюдо, а бороться за призовое место в тхэквондо будет Александр Хоменко из СГПУ им. А.Макаренко. В легкоатлетическую часть команды вошли Анастасия Брызгина и Евгений Гуцол (оба - СумГУ) и студентка педагогического университета Инна Кашина. Не забыты и наши лучники: Алексей Гунбин (СумГУ) и представители СГПУ им.А Макаренко: Михаил Косташ, Лидия Сиченникова и Ирина Хочина.
Кроме того, в составе сборной несколько сумчан, которые учатся в других университетах: ходок Игорь Главан и шестовик Владислав Малыхин.
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