Сумчане едут на всемирную универсиаду 29-я Всемирная летняя универсиада пройдет с 19 по 30 августа в Тайбее (Тайвань). В сборную Украины попали и 16 представителей сумских вузов (всего членов сборной - 242).

В сборную по волейболу включены Владислав Богатырев, Горден Брова, Александр Гладенко, Максим Дрозд и Евгений Кисилюк из СумГУ. Представители этого же университета Андрей Колесник, Геворг Манукян и Александр Черкай примут участие в соревнованиях по дзюдо, а бороться за призовое место в тхэквондо будет Александр Хоменко из СГПУ им. А.Макаренко. В легкоатлетическую часть команды вошли Анастасия Брызгина и Евгений Гуцол (оба - СумГУ) и студентка педагогического университета Инна Кашина. Не забыты и наши лучники: Алексей Гунбин (СумГУ) и представители СГПУ им.А Макаренко: Михаил Косташ, Лидия Сиченникова и Ирина Хочина.

Кроме того, в составе сборной несколько сумчан, которые учатся в других университетах: ходок Игорь Главан и шестовик Владислав Малыхин.