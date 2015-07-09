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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:2189

Сумчане едут на всемирную универсиаду

29-я Всемирная летняя универсиада пройдет с 19 по 30 августа в Тайбее (Тайвань). В сборную Украины попали и 16 представителей сумских вузов (всего членов сборной - 242).

В сборную по волейболу включены Владислав Богатырев, Горден Брова, Александр Гладенко, Максим Дрозд и Евгений Кисилюк из СумГУ. Представители этого же университета Андрей Колесник, Геворг Манукян и Александр Черкай примут участие в соревнованиях по дзюдо, а бороться за призовое место в тхэквондо будет Александр Хоменко из СГПУ им. А.Макаренко. В легкоатлетическую часть команды вошли Анастасия Брызгина и Евгений Гуцол (оба - СумГУ) и студентка педагогического университета Инна Кашина. Не забыты и наши лучники: Алексей Гунбин (СумГУ) и представители СГПУ им.А Макаренко: Михаил Косташ, Лидия Сиченникова и Ирина Хочина.

Кроме того, в составе сборной несколько сумчан, которые учатся в других университетах: ходок Игорь Главан и шестовик Владислав Малыхин.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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