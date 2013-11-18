Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:46117

На Сумщине будут судить неплательщика налогов

На Сумщине будут судить руководителя предприятия, из-за преступной деятельности которого бюджет недополучил налогов на сумму 3,5 млн грн.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, который также является действующим адвокатом. Указанное лицо обвиняется в разработке и воплощении в жизнь схемы уклонения от уплаты налогов.

Установлено, что обвиняемый неоднократно подделывал документы, на основании которых подконтрольны ему фиктивные предприятия были зарегистрированы субъектами специального режима налогообложения налогом на добавленную стоимость и получали соответствующие льготы. В частности, предприятие адвоката, согласно документации, купило 10 тыс. тонн семян подсолнечника в одном из фермерских хозяйств, при этом, ни земельных участков, ни техники, ни наемных работников у указанного фермера нет. Также в налоговом учете фермера не отражена покупка указанной продукции.

Незаконные действия обвиняемого привели к непоступлению в бюджет налогов на сумму 3,5 млн грн. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 УК Украины, а именно - фиктивное предпринимательство, подделка и использование официального документа, служебный подлог и умышленное уклонение от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах. Вместе с адвокатом будут судить также руководителя фермерского хозяйства, который является пособником в умышленном уклонении от уплаты налогов.

Справка: руководителю предприятия грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Уклонение от налогов

По тематике

26.06.2017 10:26

Сумские мусорщики уклоняются от уплаты налогов?

Сообщено о подозрении главному бухгалтеру ООО «А-Муссон» в подделке документов и уклонении от уплаты налогов на сумму 1,6 млн грн....

14.06.2017 09:33

Экс-депутата Сумского облсовета подозревают в уклонении от уплаты налогов

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы разоблачен директор общества с ограниченной ответственностью, за преступные действия которого в...

21.04.2015 16:07

На Сумщине выявлено уклонение от уплаты налогов почти на 38 миллионов

В рамках проведения спецоперации «Акциз - 2015» в Сумской области оперативниками ГФС Украины выявлено уклонение от уплаты акцизного сбора и...

09.07.2014 15:23

Трое бизнесменов из Шостки и Киева уклонились от НДС на 83 миллиона

На Сумщине СБУ разоблачила схему неправомерного уклонения от уплаты НДС на сумму более 83 млн. грн....

18.11.2013 13:39

На Сумщине разоблачили крупного налогового уклониста

Роменчанин ввозил запчасти для японских элитных автомобилей, не уплатив 8,2 млн. грн. налогов.... 3

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.