На Сумщине будут судить неплательщика налогов На Сумщине будут судить руководителя предприятия, из-за преступной деятельности которого бюджет недополучил налогов на сумму 3,5 млн грн.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, который также является действующим адвокатом. Указанное лицо обвиняется в разработке и воплощении в жизнь схемы уклонения от уплаты налогов.

Установлено, что обвиняемый неоднократно подделывал документы, на основании которых подконтрольны ему фиктивные предприятия были зарегистрированы субъектами специального режима налогообложения налогом на добавленную стоимость и получали соответствующие льготы. В частности, предприятие адвоката, согласно документации, купило 10 тыс. тонн семян подсолнечника в одном из фермерских хозяйств, при этом, ни земельных участков, ни техники, ни наемных работников у указанного фермера нет. Также в налоговом учете фермера не отражена покупка указанной продукции.

Незаконные действия обвиняемого привели к непоступлению в бюджет налогов на сумму 3,5 млн грн. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 УК Украины, а именно - фиктивное предпринимательство, подделка и использование официального документа, служебный подлог и умышленное уклонение от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах. Вместе с адвокатом будут судить также руководителя фермерского хозяйства, который является пособником в умышленном уклонении от уплаты налогов.

Справка: руководителю предприятия грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.