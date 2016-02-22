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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине за неделю зарегистрировано 60 ЧП

Огнем уничтожено и повреждено 13 зданий, 2 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 62 выезда для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасено материальных ценностей на общую сумму более 800 тыс. грн.

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожено 5 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, со снижением температурных показателей в области участились пожары, вызванные нарушениями правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Для предупреждения таких случаев неуклонно следуйте простым требований - следите за состоянием печей и своевременно очищайте их от сажи, ни в коем случае не разводите их легковоспламеняющимися жидкостями, не составляйте вблизи горючие предметы и не оставляйте печи, которые топятся, без присмотра.

Право Чрезвычайные ситуации

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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