На Сумщине за неделю зарегистрировано 60 ЧП Огнем уничтожено и повреждено 13 зданий, 2 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 62 выезда для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных происшествий и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасено материальных ценностей на общую сумму более 800 тыс. грн.

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожено 5 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, со снижением температурных показателей в области участились пожары, вызванные нарушениями правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Для предупреждения таких случаев неуклонно следуйте простым требований - следите за состоянием печей и своевременно очищайте их от сажи, ни в коем случае не разводите их легковоспламеняющимися жидкостями, не составляйте вблизи горючие предметы и не оставляйте печи, которые топятся, без присмотра.