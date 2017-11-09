Серийного квартирного вора взяли под стражу

Сумской местной прокуратурой 14 ноября сообщено о подозрении 34-летнему мужчине, в отношении которого собрано достаточно доказательств причастности к обкрадыванию квартир сумчан. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 185 (кража, совершенная повторно и соединенная с проникновением в жилище) УК Украины.
Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Антон Алексеев, установлено, что подозреваемый только за последний месяц обворовал шесть домовладений. «Домушник» заходил средь бела дня в подъезд, выбирал двери, замок которых представлялся ему несложным, далее с помощью специальных принадлежностей открывал их и проникал в квартиру. Всего несколько минут злоумышленник тратил на поиски ценных вещей, а потом с добычей неторопливо, чтобы не привлекать внимания, шел прочь. За указанный период подозреваемый обогатился на сумму более 60 тыс. грн.
По ходатайству прокуратуры в среду, 15 ноября, мужчине, который является жителем г. Сумы, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 192 тыс. грн. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Досудебное расследование продолжается, устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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