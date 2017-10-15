Сумские ткэквондисты отличились в столице 18 ноября в Киеве прошел международный турнир «Школа Спорта» по тхэквондо ВТФ.

В соревнованиях приняли участие около 600 спортсменов из Украины, Грузии, Беларуси и Молдовы. Сумские бойцы спортивного клуба «Звезды Олимпа» показали достойные результаты и привезли 3 медали: 2 золота и 1 серебро. Алиса Павленко уверенно шла к победе и стала чемпионкой соревнований, ее финальный поединок закончился досрочно со счётом 19:0. Максим Бэлаш выиграл два боя досрочно со счетом 19:0 и 41:4 и также завоевал «золото». Евгения Бокатова заняла 2-е место, проиграв за «золото» спортсменке из Беларуси.

Подготовил спортсменов к турниру тренер Александр Хоменко.