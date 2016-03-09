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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:25253

В Сумах пациент-инвалид из Сумской ОГА избил врача-женщину?

Врач поликлиники № 5 г. Сумы утверждает, что мужчина с инвалидностью, который пришел на перекомиссию, избил ее. Тот отрицает и высказывает свою версию.

Врач (женщина попросила не разглашать ее данные, чтобы родные не узнали и не переживали за нее) проводила прием в кабинете на первом этаже. Когда в помещение зашел пациент, женщина как раз разговаривала по телефону по поводу другого больного, поэтому попросила подождать. Это не понравилось мужчине, пишет Спецкор.

«Он начал на меня кричать нецензурной бранью. Потом достает удостоверение и говорит – «Ты посмотри, где я работаю! В облгосадминистрации!». И дальше бьет этим удостоверением по лицу. Тогда о шкаф головой, об стол. Я вырывалась. Но не смогла, потому что он был высоким и сильным. У меня шок, пошла кровь из носа, я упала», - рассказала пострадавшая. - Все происходило считанные минуты. На помощь прибежали врачи из кабинетов рядом».

«Она была вся в крови. И капли крови также были на полу», - рассказала врач Ярослава Хижня.

«У больной черепно-мозговая травма, для подтверждения данного диагноза она была направлена на осмотр к нейрохирургу, который подтвердил диагноз. Сейчас она на больничном», - рассказала заведующая неврологическим отделением Сумской городской больницы №5 Наталья Пирятинская.

Обидчик врача работает в Сумской облгосадминистрации уже четыре года заведующим хозяйственной частью. В тот день, рассказывает, проходил перекомиссию как инвалид. Говорит, проходил осмотр у нескольких врачей и все ему грубили. Все терпел, а на пострадавшей уже не удержался.

«Мне нужно было пройти перекомиссию. От этого врача надо только один бланк, а она меня выставила и начала кричать. Мол, у нее обеденный перерыв. А я не могу ждать, потому что отпросился с работы. А она мне говорит – «Подождите». И еще кричала, матом крыла меня. У нас была только словесная перепалка. Я бы может и сдержался, но две недели не пил лекарства, которые нужны, потому что не было денег. Поэтому и не сдержался, но я ее не бил. Она сама упала и начала кричать – «Убивают!» - рассказал свою версию подозреваемый в избиении Александр Коваль.

В полиции открыли уголовное производство по статье легкие умышленные телесные повреждения. Опрашивают свидетелей происшествия. Если вину мужчины докажут, за рукоприкладство к врачу ему грозит до тысячи гривен штрафа или исправительные работы на год.

В комментариях в фейсбуке А.Коваль рассказал продолжение истории.

«А почему не пишете, что эта врач прислала мне позавчера 5 правосековцев на работу во время обеда, один начал меня зверски избивать прямо в кабинете, а другие снимали все на телефон, чтобы потом ей показать, это все было рассказано корреспонденту. Я тоже снял побои и написал заявление в полицию».

Право Избиение

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