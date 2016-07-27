В Сумах демонтировали три незаконных киоска Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности демонтировали три таких объекта.

Соответствующие работы провели по ул. Металлургов, возле дома № 13 (временное сооружение белого цвета), пр-т Курский, у д. № 105 (временное сооружение бело-желтого цвета) и ул. Ахтырская, у д. № 15 (временное сооружение белого цвета).