В Сумах демонтировали три незаконных киоска

Соответствующие работы провели по ул. Металлургов, возле дома № 13 (временное сооружение белого цвета), пр-т Курский, у д. № 105 (временное сооружение бело-желтого цвета) и ул. Ахтырская, у д. № 15 (временное сооружение белого цвета).
Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности в пятницу, 13 октября, демонтировали...
Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности демонтировала два временных сооружения....
10 и 24 марта в Сумах освободили шесть земельных участков от незаконно установленных временных сооружений....
16 декабря городские власти взялись за незаконные киоски, стоявшие по ул. СКД....
Сегодня, 27 июля, на сессии Сумского горсовета депутат от «Оппозиционного блока» Игорь Перепека подал очередной депутатский запрос о незаконности установки...