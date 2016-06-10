Памятник Голубничему вернулся в Сумы

Сейчас он временно находится в Музее олимпийской славы при школе № 18. Постоянное место дислокации – стадион «Авангард» после его реконструкции. Ведь именно там базируется СДЮШОР им. В.Голубничего.
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Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение вернуть памятник «Олимпийцу», прототипом которого был двукратный Олимпийский чемпион Владимир Голубничий....
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Сумской горсовет не оплатил работу харьковского скульптора Эльданиза Гурбанова, который в прошлом году изготовил памятник «Олимпиец», который был установлен возле...
Сегодня, 10 июня, возле Легкоатлетического манежа им. В.Голубничего открыли памятник «Олимпиец», прототипом для которого стал двукратный чемпион Олимпийских игр, сумской...