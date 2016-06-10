Памятник Голубничему вернулся в Сумы 15 декабря памятник олимпийцу, сделанный с двукратного олимпийского чемпиона, лучшего скорохода ХХ столетия Владимира Голубничего, вернулся в Сумы.

Сейчас он временно находится в Музее олимпийской славы при школе № 18. Постоянное место дислокации – стадион «Авангард» после его реконструкции. Ведь именно там базируется СДЮШОР им. В.Голубничего.

Напомним, памятник открыли 10 июня 2016 года на 80-летие знаменитого спортсмена. Однако в феврале 2017-го его забрал скульптор, так как город так ему и не заплатил. И вот свершилось…