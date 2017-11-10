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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 13:34712

Погибшего в АТО Александра Терещенко провели в последний путь

16 декабря родные, близкие, друзья, одноклассники, побратимы и все неравнодушные кролевчане провели в последний путь защитника Украины, военнослужащего, погибшего при исполнении боевых задач - Александра Ивановича Терещенко.

Со словами соболезнования обратился к матери Валентине Ивановне и сестре Ирине погибшего героя глава райгосадминистрации Олег Кучерявый. Взял слово и заместитель Кролевецкого городского головы Вячеслав Жовтя. Они отметили, что память о нем должна быть вечной. и Кролеветчина гордится таким смелым защитником, который ценой своей жизни, защищал свою страну.

«Саша проходил военную службу в 58-й отдельной мотопехотной бригаде, в артиллерийском дивизионе. Выполнял боевые задачи, принимал участие в антитеррористической операции на востоке нашей страны, в Луганской области. Парень всегда с честью выполнял приказы, поручения. Был первым из тех, кто готов был прийти на помощь своим товарищам. Не боялся приказов и поручений. К сожалению, Саша один из многих, кто положил свою жизнь за суверенитет и независимость нашей Родины. Я верю, что победа будет за нами и его имя навсегда останется в наших сердцах! Слава Украине!», - сказал представитель 58-й бригады Николай Карпенко.

Александра Терещенко характеризуют как большого жизнелюба, человека, который был душой компании, с лица которого не сходила улыбка. Он любил жизнь и отдал самое дорогое по Украине.

Панихиду по погибшим отслужил благочинный Кролевецкого района, настоятель Спасо-Преображенского храма города Кролевец отец Михаил.

Похоронили героя на Варваровском кладбище города. Автоматной очередью почтили военнослужащие память собрата, возвещая о его земном пути - верного защитника и доброго друга, пишет сайт Кролевца.

Общество Александр Терещенко Кролевец Похороны АТО
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